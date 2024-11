Il Bonus Natale per il 2024 porterà grandi novità, ampliando il numero di lavoratori che potranno beneficiarne. Il ministro Luca Ciriani ha annunciato un significativo incremento della platea di destinatari. Questo aumento è reso possibile grazie a un ampliamento delle risorse disponibili e all’inclusione di nuove categorie di beneficiari, come le famiglie monogenitoriali (genitori single con figli), che finora erano escluse. Inoltre, il Governo ha deciso di riaprire i termini per aderire al concordato preventivo biennale, fissando la scadenza al 12 dicembre 2024.

Cos’è il Bonus Natale e come funziona

Il Bonus Natale è un’indennità straordinaria del valore di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti di reddito e familiari. Questa somma verrà erogata direttamente dal datore di lavoro e sarà inclusa nella tredicesima mensilità.

Il Decreto Omnibus (Decreto Legge n. 113/2024, modificato dalla Legge n. 143/2024) stabilisce che il bonus sia concesso solo a chi soddisfa specifiche condizioni. Il meccanismo di erogazione segue le modalità dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, che disciplina le detrazioni per i lavoratori dipendenti.

Requisiti per accedere al Bonus Natale

Per poter beneficiare del Bonus Natale 2024, i lavoratori devono rispettare i seguenti criteri:

Reddito complessivo annuo : non superiore a 28.000 euro.

: non superiore a 28.000 euro. Situazione familiare : avere almeno un figlio a carico.

: avere almeno un figlio a carico. Imposta lorda: deve superare le detrazioni per lavoro dipendente. Questo requisito non si applica ai pensionati.

Il bonus è pensato per supportare i nuclei familiari con redditi medio-bassi e figli a carico. Tuttavia, non viene concesso automaticamente: è necessario presentare una domanda.

Come fare domanda

La richiesta per il Bonus Natale per chi lavora nella Pubblica amministrazione deve essere presentata online entro il 22 novembre 2024 alle ore 12:00, utilizzando la piattaforma digitale dedicata. Ecco i passaggi da seguire:

Accedere all’area personale del sito ufficiale.

Nella sezione “Servizi”, selezionare “Stipendiali”.

Scegliere l’opzione “Richiesta indennità D.L. n. 113/2024 (Bonus Natale)” e seguire le istruzioni.

Dal 14 novembre 2024, sarà possibile scaricare una ricevuta dettagliata che conferma l’invio della domanda.

La dichiarazione al datore di lavoro

Per chi lavora nel privato, è necessario compilare una dichiarazione specifica da presentare al proprio datore di lavoro. In questo modulo, il lavoratore deve attestare il rispetto dei requisiti richiesti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha fornito istruzioni dettagliate per agevolare i lavoratori nel completamento della procedura.