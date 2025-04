Arrivano gli aiuti economici alle coppie che si sposano durante questo 2025: ecco a quanto ammonta il Bonus. Si risparmia la metà.

Nel 2025, l’argomento del bonus matrimonio continua a suscitare interesse tra le coppie che si preparano a unirsi in matrimonio. Tuttavia, è fondamentale chiarire che non esiste un vero e proprio bonus matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano. Nonostante le aspettative e le promesse di agevolazioni economiche, la situazione rimane invariata rispetto agli anni precedenti, e ogni anno si torna a discutere di possibili misure di sostegno per chi decide di sposarsi, senza risultati concreti.

Agevolazioni fiscali per le coppie nel 2025

Nonostante l’assenza di un bonus matrimonio, le coppie che si sposano nel 2025 possono comunque beneficiare di alcune agevolazioni fiscali e misure di sostegno. Una delle principali è il congedo matrimoniale straordinario, riconosciuto dall’INPS, che consente agli sposi inoccupati di ricevere un’indennità pari alla retribuzione di sette giornate lavorative. È importante notare che per accedere a questo beneficio, i richiedenti devono appartenere a determinate categorie lavorative, come operai, apprendisti, marittimi e disoccupati con almeno 15 giorni di lavoro nei tre mesi precedenti le nozze.

In aggiunta, i neo-sposi possono usufruire del congedo matrimoniale previsto dai vari contratti collettivi nazionali (CCNL), che solitamente offre un periodo di assenza retribuita di circa 15 giorni, spesso utilizzato per il viaggio di nozze.

Un’altra grande opportunità per le giovani coppie è rappresentata dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Nel 2025, le coppie che acquistano la loro prima casa possono detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione, fino a un massimo di 96.000 euro. Questa misura è aperta a tutte le famiglie che ristrutturano la propria abitazione principale, rendendola accessibile a un ampio pubblico. Inoltre, è previsto il bonus mobili, che consente di detrarre il 50% della spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino a un massimo di 5.000 euro.

Per le giovani coppie, il mutuo per l’acquisto della prima casa con la garanzia dello Stato rappresenta un ulteriore vantaggio. Questo fondo di garanzia facilita l’accesso al credito per le famiglie che desiderano acquistare la loro prima abitazione, dando priorità alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali e alle famiglie numerose. La garanzia copre il 50% della quota capitale dei mutui ipotecari, rendendo l’acquisto della prima casa più accessibile.

