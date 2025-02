Bonus psicologo rivoluzione in corso: il Governo cambia i requisiti, controlla bene se rientri, ecco i dettagli e le curiosità

Molti dei nostri carissimi utenti sempre più interessati a quello che offre il Governo in via del tutto eccezionale ad alcune categorie di persone, vede delle modifiche circa il famosissimo Bonus Psicologo. Nel corso del nostro articolo, andremo a definire le nuore regole ma soprattutto i nuovi requisiti per accedervi che sono cambiati rispetto allo scorso anno: ecco i dettagli e le curiosità che ti stupiranno.

Negli ultimi tempi, uno dei fenomeni tra i più sviluppati e utilizzati da moltissime categoie di persone, da giovani ad adulti, è proprio quella degli psicologi che puntano a risolvere o a portare alla soluzione di alcuni problemi personali. Come sappiamo, però, questi hanno un costo che difficilmente le famiglie possono sostenere.

Proprio per questo, quindi, è entrato in azione il Governo Meloni con un bonus psicologo sancito proprio dall’INPS a cui hanno fatto domanda oltre 3.300 persone. A luglio 2024, a fronte di circa 400 mila domande presentate, i fondi hanno dato la possibilità di usufruirne solo a 3.325 richieste.

Cosa cambia con la nuova messa a disposizione del Bonus psicologo? Andiamo a vedere insieme nel corso del prossimo paragrafo.

Bonus psicologo, ecco chi può accedervi e cosa cambia nel 2025

Quest’anno, il Governo Meloni ha deciso di cambiare alcuni requisiti per dare la possibilità a più persone di accedervi al Bonus psicologo. Infatti, la copertura iniziale del bonus psicologo per lo scorso anno era soltanto di 5 milioni di euro ad un ISEE che non doveva superare i 15.000 euro. Ora, però, tutto cambia proprio per le coperture stanziate dal decreto Anticipi.

Le graduatorie tornano a scorrere e potranno essere accolte altre 3.300 domande circa. Dobbiamo dirvi, inoltre, che il Bonus psicologo ha dato diritto ad alcune persone di beneficiare di massimo 1500 euro.

Questo dipende dalle percentuali di ISEE e nello specifico:

1.500 per chi ha Isee fino a 15.000 euro;

1.000 euro per Isee tra 15.000 e 30.000 euro;

500 euro per Isee tra 30.000 e 50.000 euro.

hi ha visto accolta la propria domanda, avrà ricevuto dall’Inps ed entro 270 giorni dall’accoglimento la risposta e dovrà spendere il contributo generando i voucher delle sedute di psicoterapia.

Dobbiamo dirvi, però, che nel corso del 2024 oltre 1.305 terapisti hanno rinunciato alla convenzione. La rinuncia, molto probabilmente è legata ai tempi lunghissimi per ottenere i rimborsi. Per il 2025, invece, ono stati stanziati per il bonus psicologo 9,5 milioni di euro sufficienti ad accogliere circa 6.300 domande di beneficiari con Isee fino a 15.000 euro.