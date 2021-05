Bonus smart working raddoppiato da 258,23 a 516,46 euro per comprare prodotti per lavorare a casa FOTO ANSA

Raddoppia il bonus smart working che passa da da 258,23 a 516,46 euro per comprare prodotti per lavorare a casa. Tra gli emendamenti approvati dal Parlamento c’è infatti la proroga a tutto il 2021 dell’aumento a 516,46 euro destinati ai cosiddetti “fringe benefits”. Si tratta dello strumento di welfare aziendale che consente ai datori di lavoro di cedere ai propri lavoratori un importo da spendere in beni e servizi.

Cosa si può fare con il bonus smart working

Usufruendo del bonus da 516,46 euro i lavoratori possono acquistare scrivanie, sedute ergonomiche e prodotti di illuminazione per lavorare meglio da casa. In Italia sono 5 milioni i lavoratori che, secondo le stime dell’Osservatorio Smart Working, hanno lasciato uffici per lavorare da casa, sostituendo le scrivanie con il tavolo da pranzo, le sedute da lavoro con la classica sedia da cucina o con il divano in salotto.

Come ottenere il bonus smart working

Questo tipo di bonus esiste da tempo. Eppure, a oggi pochissime aziende hanno utilizzato questa possibilità. Ora che il bonus è stato prorogato, ed è stata prorogato anche l’aumento del fondo, c’è il tempo per organizzarsi: i dipendenti interessati devono rivolgersi alle proprie aziende perché, a loro volta, concordino con le società di welfare aziendale l’inserimento di arredi ergonomici nel ventaglio di possibili utilizzi dei fringe benefits.