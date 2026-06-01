L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle buste paga, accendendo i riflettori su una categoria di contribuenti spesso ritenuta al riparo da verifiche fiscali: i lavoratori dipendenti. Anche se nella maggior parte dei casi è il datore di lavoro ad agire come sostituto d’imposta, trattenendo automaticamente imposte e contributi, esistono situazioni in cui il dipendente può comunque finire sotto accertamento fiscale.

Nel mirino finiscono soprattutto le irregolarità legate alla dichiarazione dei redditi, come l’errata indicazione di detrazioni, bonus non spettanti, spese detraibili inserite senza i requisiti previsti o eventuali omissioni su redditi aggiuntivi percepiti oltre allo stipendio principale. In questi casi, l’Agenzia può avviare verifiche documentali e inviare comunicazioni di irregolarità chiedendo chiarimenti o il pagamento delle somme dovute.

L’obiettivo dei controlli è intercettare eventuali errori o anomalie emerse dall’incrocio dei dati fiscali trasmessi da aziende, enti previdenziali e contribuenti.

Le situazioni più a rischio per i lavoratori

Tra i casi più frequenti ci sono i lavoratori che hanno cambiato più datori di lavoro nello stesso anno senza effettuare il conguaglio corretto, chi ha percepito indennità o redditi accessori non dichiarati, oppure chi ha usufruito di detrazioni non spettanti.

Particolare attenzione viene riservata anche ai rimborsi fiscali elevati richiesti tramite modello 730, che possono far scattare controlli automatici prima dell’erogazione delle somme.

Cosa succede in caso di irregolarità

Se vengono riscontrate anomalie, il contribuente riceve una comunicazione ufficiale con la possibilità di regolarizzare la propria posizione. In caso di mancata risposta o di irregolarità confermate, possono essere applicate sanzioni amministrative e richieste di pagamento delle imposte non versate, con interessi e maggiorazioni.

Per evitare problemi è fondamentale controllare con attenzione la propria documentazione fiscale, verificare la correttezza della busta paga e prestare massima attenzione ai dati inseriti nella dichiarazione dei redditi. I controlli, infatti, sono destinati a diventare sempre più capillari grazie all’incrocio digitale delle informazioni fiscali.