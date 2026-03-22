Anche nel 2026 torna uno dei bonus più cercati dai lavoratori: i famosi 100 euro in busta paga, conosciuti ancora da molti come ex bonus Renzi. Oggi questa misura si chiama trattamento integrativo, ma nella sostanza continua a rappresentare un aiuto economico importante per milioni di dipendenti.

Non tutti, però, ne hanno diritto allo stesso modo. E soprattutto, non sempre l’importo ricevuto è corretto. Per questo è fondamentale capire bene come funziona e quando è il caso di fare attenzione.

Cos’è davvero l’ex bonus Renzi nel 2026

Il cosiddetto bonus Renzi è una misura fiscale collegata ai redditi da lavoro dipendente. Si tratta di un’integrazione che può arrivare fino a 100 euro al mese, per un totale massimo di 1.200 euro all’anno.

Nella maggior parte dei casi viene erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, sulla base delle informazioni disponibili durante l’anno. Tuttavia, l’importo definitivo viene calcolato solo a fine anno, quando si conosce il reddito complessivo reale.

Ed è proprio qui che possono nascere differenze tra quanto ricevuto mese per mese e quanto effettivamente spettante.

A chi spettano i 100 euro in busta paga

La situazione più semplice riguarda chi ha un reddito annuo fino a circa 15.000 euro. In questo caso, il trattamento integrativo può spettare per intero, purché siano rispettate le condizioni previste.

Per chi ha un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro, invece, la situazione è più complessa. Il bonus non è automatico e dipende dal calcolo delle detrazioni fiscali. In questa fascia è più facile commettere errori o ricevere importi non corretti.

Oltre i 28.000 euro di reddito, invece, il bonus non spetta.

Questa distinzione è fondamentale perché molte persone scoprono solo con la dichiarazione dei redditi che l’importo ricevuto non era quello giusto.

Perché l’importo può cambiare

Uno degli aspetti meno conosciuti è che il bonus viene calcolato in modo “provvisorio” durante l’anno. Il datore di lavoro si basa su una stima del reddito, ma se nel corso dei mesi cambiano le condizioni, anche il diritto al bonus può cambiare.

Ad esempio, chi cambia lavoro, ha più datori di lavoro o percepisce altri redditi può trovarsi con un importo diverso da quello previsto. In alcuni casi si rischia di ricevere meno del dovuto, in altri si potrebbe dover restituire una parte del bonus.

Le situazioni in cui è importante controllare

Ci sono alcuni casi in cui è particolarmente importante verificare i dati.

Quando si hanno più contratti nello stesso anno, oppure quando si percepiscono redditi aggiuntivi oltre allo stipendio, il rischio di errori aumenta. Anche chi ha iniziato o terminato un lavoro durante l’anno dovrebbe prestare attenzione.

Un altro segnale da non sottovalutare è la presenza di importi irregolari in busta paga, oppure il fatto di aver ricevuto il bonus solo per alcuni mesi.

In tutte queste situazioni è consigliabile controllare con attenzione la documentazione fiscale.

Quali documenti verificare

Per capire se il bonus è stato riconosciuto correttamente, è importante analizzare alcuni documenti.

Le buste paga permettono di vedere cosa è stato erogato mese per mese. La Certificazione Unica (CU) riassume i dati annuali e consente un primo confronto.

La dichiarazione dei redditi, invece, rappresenta il momento definitivo in cui viene verificato il diritto al bonus.

È proprio in questa fase che possono emergere eventuali differenze, sia a favore che a sfavore del contribuente.

Se il bonus non arriva o è sbagliato

Nel caso in cui il trattamento integrativo non sia stato erogato, ma spetti, è possibile recuperarlo.

Questo avviene attraverso la dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi. Allo stesso modo, se è stato riconosciuto in misura maggiore rispetto al dovuto, può essere richiesto un conguaglio.

Per questo motivo è importante non sottovalutare i controlli, soprattutto quando la situazione lavorativa è cambiata nel corso dell’anno.

Bonus Renzi e altre misure: attenzione a non confondersi

Un errore comune è confondere il trattamento integrativo con altre agevolazioni che incidono sulla busta paga.

Negli ultimi anni sono state introdotte diverse misure fiscali, come il taglio del cuneo fiscale, che possono aumentare lo stipendio netto.

Non sempre, quindi, un aumento in busta paga è legato al bonus Renzi. Per capire davvero cosa si sta ricevendo, è necessario leggere con attenzione i dettagli presenti nei documenti fiscali.