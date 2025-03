Gli acquisti online hanno rivoluzionato il rapporto tra clienti e venditori. Se i consumatori possono accedere a beni e servizi di proprio interesse senza muoversi da casa, i titolari di attività commerciali hanno integrato (o sostituito) i loro negozi fisici con piattaforme in rete, grazie all’opportunità di contenere i costi e ampliare i margini di guadagno.

Ciò è avvenuto nell’arco di un paio di decenni, con un picco raggiunto durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 (a causa delle disposizioni in vigore in quel periodo) e un trend destinato a crescere nonostante la fine della pandemia. Tuttavia, non manca qualche problema da risolvere in merito allo shopping virtuale.

Tra gli aspetti da migliorare rientra quello relativo ai carrelli abbandonati: molti potenziali acquirenti, infatti, non portano gli ordini a buon fine per l’assenza di regole chiare sulle spese aggiuntive e per difficoltà ad effettuare i pagamenti nel modo giusto. Per far fronte a tali criticità, aziende e fornitori di servizi finanziari stanno integrando alcuni strumenti per semplificare le transazioni.

BNPL, la nuova frontiera per gli acquisti online

Il Buy Now Pay Later (BNPL) è una nuova forma di pagamento che si sta diffondendo negli store virtuali e con sede fisica. Tramite questa modalità il cliente salda l’importo pattuito in un momento successivo a quello di ritiro o di consegna, entro un arco temporale a discrezione del venditore e, spesso, senza interessi. Le ragioni per cui consumatori ed e-commerce fanno sempre più ricorso al BNPL sono le seguenti:

organizzazione delle spese più flessibile

estinzione del debito nel breve termine , in un’unica soluzione o in poche rate

, in un’unica soluzione o in poche rate aumento della qualità dei beni in possesso

opportunità di sfruttare offerte speciali anche quando non è possibile versare l’intera cifra

anche quando non è possibile versare l’intera cifra riscossione presa in carico dal fornitore del servizio finanziario

aumento del portfolio clienti

fidelizzazione della clientela già acquisita

della clientela già acquisita crescita dei fatturati.

A farne ricorso sono soprattutto gli under 30 e gli adulti fino ai 44-45 anni, ma non mancano persone di altre fasce di età che hanno scelto occasionalmente questa esperienza di credito. Nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti con un basso profilo di rischio.

Buy Now Pay Later, ecco come funziona

Il metodo funziona in modo semplice: il cliente fa un acquisto e lo paga in seguito, suddividendo l’importo in più rate o versando il corrispettivo con un’unica transazione. Nel frattempo, l’intera somma è coperta dall’istituto finanziario che fornisce il servizio BNPL: in caso d’inadempienza sarà quest’ultimo a rivalersi sul consumatore e non il venditore.

Rispetto ad altre modalità di pagamento dilazionato, questa presenta delle differenze con la carta di credito e il finanziamento, che prevedono controlli più accurati sulla solvibilità del richiedente. Per il pagamento posticipato di piccole somme, invece, i commercianti fanno verifiche rapide, in modo da autorizzare l’operazione in pochi secondi senza alcuna necessità di un garante.

Altri elementi di distinzione sono il numero di rate (in genere non più di 4 per il BNPL) e l’assenza di interessi nella maggior parte dei casi, presenti invece nei prestiti a medio-lungo termine e, per le cifre non saldate entro i termini stabiliti, nelle credit card. Per contro, gli strumenti finanziari standard tendono ad avere regolamenti più dettagliati, pertanto è fondamentale scegliere un fornitore di fiducia.

La richiesta di fruizione può essere fatta da persone che abbiano compiuto almeno 18 anni, non necessariamente con un alto livello di affidabilità. Il mini-prestito viene concesso dal vendor (il quale provvede a cedere il credito immediatamente al fornitore del servizio) o direttamente da un intermediario finanziario, nell’arco di pochi secondi o minuti. Tra le società di spicco nel settore figura HeyLight: da oggi, grazie alla soluzione Buy Now Pay Later di Heylight si può fare shopping nei negozi online e con sede fisica in modo sereno.

I vantaggi del BNPL per i consumatori

Per i clienti il Buy Now Pay Later presenta punti di forza indiscutibili, primo fra tutti una maggiore accessibilità ai beni di consumo. Questo perché non è previsto il saldo al momento di ritirare il prodotto, ma solo dopo un certo lasso di tempo (un paio di settimane o, al massimo, un mese).

Ciò comporta non solo una più elevata flessibilità nei pagamenti, ma anche una crescita del potere di acquisto individuale, in quanto le spese non hanno un impatto immediato sulla disponibilità finanziarie. A ciò si aggiunge l’opportunità di restituzione a zero interessi in svariate situazioni, purché l’utente s’impegni a saldare la somma entro i tempi prestabiliti.

I benefici per gli e-commerce e i negozi online

A beneficiare del BNPL sono anche le imprese, soprattutto in termini di introiti. Grazie alle dilazioni a breve termine, e-commerce e negozi online possono vendere i loro prodotti a una parte della popolazione altrimenti non raggiungibile con le classiche modalità di acquisto. L’immediata conseguenza è una crescita delle entrate medie, con un rischio bassissimo di non recupero del credito.

Negli stores virtuali, i micropagamenti posticipati riducono al minimo l’eventualità di abbandono del carrello, pertanto è frequente riscontrare un numero maggiore di conversioni tra i nuovi visitatori.

Cosa considerare prima di usare il Buy Now Pay Later

Il BNPL è un ottimo strumento se viene usato in modo intelligente. Può diventare un’ancora di salvezza per affrontare spese urgenti e non rimandabili, ma richiede una buona capacità di gestire il budget a disposizione se non si vuole cumulare debiti. Uno dei rischi, infatti, è quello di utilizzarlo per assecondare una compulsione all’acquisto seguita dai sensi di colpa.

Altro punto a cui prestare attenzione riguarda i termini e condizioni del servizio, in particolare percentuale d’interesse, commissioni, eventuali penali e scadenze. Da ricordare, infine, l’importanza del confronto tra i fornitori attualmente presenti sul mercato: meglio accordare le proprie preferenze alle società che offrono trasparenza