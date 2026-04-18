Come comunicato dal Mimit, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi è il nono giorno di ribassi sui prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina self è a 1,763 euro al litro, quello del gasolio a 2,112 euro al litro: “Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa – dicono dal Mimit – I dati di oggi, sabato 18 aprile, dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il nono giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi”.

Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità “self service” è pari a 1,763 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 euro al litro per la benzina e 2,146 euro al litro per il gasolio”.