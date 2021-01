Cashback anche per pagare il bollo auto, le multe e l’assicurazione: come funziona il rimborso (foto ANSA)

Si potrà ottenere il rimborso Cashback anche quando si paga l’assicurazione, le multe e il bollo auto. Come avviene per tutte le altre spese, i pagamenti si potranno effettuare con bancomat, carte di credito o di debito, ma devono avvenire presso esercizi commerciali fisici e non online, neppure sull’app ufficiale IO. Il rimborso massimo per ogni singola transazione è di 15 euro.

Quindi anche per pagare il bollo auto si potrà usufruire del bonus cashback. Nonostante diversi bolli di molte auto superino i 150 euro, saranno altrettanto numerosi i rimborsi inferiori al 10% e pari al massimo a 15 euro. Per poter usufruire del bonus, inoltre, occorrerà effettuare i pagamenti presso agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che offrono questo servizio. Non valgono i pagamenti effettuati online, anche quelli fatti tramite l’app IO.

Anche le spese relative al pagamento delle multe rientrano nel piano Italia Cashless. Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica, l’automobilista potrà usufruire anche dello sconto immediato del 30%.

Si può sfruttare anche per pagare l’assicurazione auto. Per rientrare nel piano, l’assicurazione dovrà essere pagata presso la sede fisica e non in modalità telematica come per le altre tasse.

Come funziona il Cashback

Archiviata la prima fase iniziata in via sperimentale l’8 dicembre scorso, da gennaio e fino a giugno scatta il Cashback 2021, che include anche il Super Cashback. L’operazione voluta dal governo permette di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate con carte e app, tra quelle ammesse ce ne sono diverse destinate all’auto, per le quali sarà possibile ottenere fino a 150 euro.

Nella seconda fase del programma di stato, per vedersi restituito il 10% delle spese effettuate tramite il pagamento con carte e bancomat, si dovranno effettuare almeno 50 transazioni. E chi a fine giugno avrà effettuato più operazioni, potrà concorrere al Super Cashback.

Come iscriversi al Cashback

Nel caso l’iscrizione non sia avvenuta già a dicembre, ecco come fare per partecipare al programma.

– Accedi al servizio tramite l’app IO, dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet compatibile.

– Vai sul sito di IO per maggiori informazioni oppure registrati sugli altri sistemi messi a disposizione dagli ‘Issuer Convenzionati”’, cioè dai soggetti che emettono gli Strumenti di Pagamento elettronici che hai scelto per partecipare all’iniziativa e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPa S.p.A.

– Al momento dell’adesione serve fornire: il tuo Codice Fiscale, gli estremi identificativi di uno o più Strumenti di Pagamento elettronici che utilizzerai ai fini del Programma, il codice IBAN a te intestato per l’erogazione dei rimborsi tramite bonifico. (fonte ADNKRONOS)