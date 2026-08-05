Centri estivi, si possono scaricare nel 730? Ecco quando è possibile ottenere la detrazione fiscale
Durante l’estate molte famiglie si affidano ai centri estivi per organizzare le giornate dei figli durante la chiusura delle scuole. Una delle domande più frequenti riguarda però la possibilità di recuperare almeno una parte della spesa attraverso la dichiarazione dei redditi. La risposta, nella maggior parte dei casi, è negativa: il costo sostenuto per un normale centro estivo non rientra infatti tra le spese detraibili dal modello 730.
Il motivo è che queste attività, pur rappresentando spesso una necessità per i genitori che lavorano, non vengono considerate né spese scolastiche né spese di istruzione. Per questo motivo non è prevista una detrazione Irpef specifica per i centri estivi organizzati da strutture private, ludoteche o altri enti che propongono attività ricreative durante la pausa estiva.
Quando il centro estivo può essere detratto
Esiste però un’importante eccezione che permette ad alcune famiglie di ottenere un beneficio fiscale. Se il centro estivo viene organizzato da un’associazione sportiva dilettantistica, una società sportiva o una struttura riconosciuta e le attività principali svolte dai bambini sono di natura sportiva, la spesa può essere inserita nella dichiarazione dei redditi come attività sportiva dei figli.
In questo caso non si tratta di una detrazione specifica per il centro estivo, ma di quella prevista per le spese sportive sostenute per ragazzi minorenni. La normativa consente una detrazione del 19% su un importo massimo stabilito per ogni figlio, con un risparmio fiscale che può arrivare fino a 39,90 euro. È quindi fondamentale controllare il tipo di struttura scelta e la documentazione rilasciata al momento del pagamento.
Documenti e attenzione alla ricevuta
Per poter usufruire della detrazione, il genitore deve conservare la ricevuta o la fattura che dimostri il pagamento e che riporti chiaramente la natura dell’attività svolta. Non basta quindi che una struttura si definisca genericamente “centro estivo”: deve emergere che il servizio riguarda un’attività sportiva detraibile.
La scelta del centro estivo può quindi incidere anche sul possibile recupero fiscale. Prima di iscrivere i propri figli, è consigliabile verificare se l’organizzazione rientra tra quelle ammesse alle agevolazioni e chiedere informazioni sulla documentazione necessaria per il 730.