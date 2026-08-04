Donald Trump celebra l’ennesimo titolo sportivo conquistato con l’amato golf, grazie al doppio colpo nelle categorie ‘Super senior’ e ‘Senior’: ha sbancato domenica il campionato del club di Bedminster, nel New Jersey, uno dei 14 della Trump Organization. Si è vantato di aver chiuso un round in 70 colpi (due sotto il par), attribuendo il successo al suo “talento naturale”, contrapponendolo alla inconsistenza dei suoi avversari.

Il post su Truth lo ha corredato con i pochi secondi di video del colpo presentato come ferale, quello inferto per spazzare via la nutrita concorrenza: il tiro è secco e la pallina, a un certo punto, vicino alla buca, sembra avere l’improvvisa frenata. Insomma, quanto basta per rilanciare sui social le accuse di pallina hi-tech, con un dispositivo telecomandato. Immagini che hanno gettato benzina sulla vexata quaestio delle sue abilità golfistiche, tra accuse di scorrettezze e affermazioni di fatto gonfiate sui risultati. La vittoria ha segnato quella che Trump ha definito la sua affermazione n.43 in un campionato di club.