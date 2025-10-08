Secondo le prime indiscrezioni, il blocco dell’aumento di tre mesi dell’età pensionabile riguarderà solo chi compirà 64 anni nel 2027. Una scelta del governo per contenere i costi e limitare il provvedimento a una fascia ristretta di cittadini, quelli ormai prossimi alla pensione. La legge Fornero, lo ricordiamo, aveva portato l’età pensionabile a 66 anni, poi salita fino a 67 per tutti con l’aumentare della speranza di vita. Già, la Fornero.

Forse qualcuno neanche se lo ricorda più, Salvini Matteo contro la Fornero ne aveva dette di ogni. Per chi se lo fosse dimenticato un giorno si presentò anche sotto casa dell’ex ministra dicendo “Mi prudono le mani. Meno male che non è in casa”. “Se vinciamo le elezioni e non cancelliamo la Fornero facendo quota 41 siete liberi di spernacchiarmi” aveva anche promesso nell’estate del 2022 l’attuale ministro e vice premier, in piena enfasi da campagna elettorale.

E ora? E ora la Fornero è ancora lì. Anzi, col tempo l’età pensionabile, agganciata alla speranza di vita, è anche aumentata. E ora rischia di aumentare di altri tre mesi. Chissà se gli elettori si ricorderanno delle promesse di Salvini. Spoiler: no. E visto anche che a votare ormai non ci va quasi più nessuno se non gli amici degli amici e i clienti dei clienti e visto che la maggior parte dei (pochi) giovani sta ormai scappando dall’Italia, Meloni e Salvini stiano pure tranquilli e continuino pure a promettere quel che vogliono. In fondo, a nessuno sembra più importare nulla di niente in questo deserto che continuiamo a definire Italia. O forse no, forse alla fine quest’anno il vice premier ci stupirà e riuscirà finalmente ad abolire la Fornero. Chissà.