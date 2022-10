Contanti, la Lega propone il tetto a diecimila euro. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a diecimila euro. Prima firma dell’onorevole Alberto Bagnai.

Contanti, la Lega propone il tetto a diecimila euro

Attualmente e fino alla fine del 2022 il tetto è fissato a 2mila euro (era a mille). Alzare il tetto di spesa in denaro contante è una “proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: Meno burocrazia, più libertà”, ha affermato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook.

“L’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di FdI, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio. Non ha nessun collegamento con la lotta all’evasione. C’è una tregua fiscale come è previsto nel programma. Chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non lo ha fatto”. Lo ha dichiarato il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, fuori da Palazzo Madama.

“Chi va in giro con 10mila euro in contanti?”

Secondo il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del grupo del Pd, l’iniziativa che, se realizzata, renderebbe più difficile controllare i flussi di denaro e favorirebbe, oltre all’evasione, il riciclaggio del denaro”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd.

Laconico e drastico il no di Giuseppe Conte, leader M5S: “Noi ci occupiamo delle famiglie di quelli che di solito non vanno in giro con 10mila euro in contanti in tasca”.