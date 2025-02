Per risparmiare di più è indispensabile scegliere il conto corrente più vantaggioso: quali sono le migliori offerte attualmente sul mercato.

Nell’attuale panorama finanziario scegliere un conto corrente vantaggioso è di importanza cruciale per una gestione ottimale dei propri risparmi. Diversi istituti di credito stanno offrendo promozioni molto interessanti sui conti correnti online, con spese di gestione azzerate, tassi di interesse molto competitivi e bonus di benvenuto.

Come scegliere il conto corrente migliore? La scelta va fatta alla luce delle proprie esigenze finanziarie e delle abitudini di spesa. La cosa consigliabile è un attento confronto tra le offerte disponibili sul mercato. Non andranno valutati solo costi e tassi di interesse. Sarà il caso di considerare con attenzione anche i servizi aggiuntivi offerti (cashback, carte di credito, accesso a conti deposito).

Conto corrente, le migliori offerte sul mercato

Una delle soluzioni più convenienti è il Conto Corrente Arancio Più di ING, con zero spese di gestione per chi accredita stipendio o pensione. Molto vantaggioso anche il conto deposito senza vincoli a un tasso del 4% per i primi 12 mesi e una carta di credito gratis il primo anno. Invece BBVA offre un rendimento del 3,5% sul saldo nei primi sei mesi e un cashback del medesimo valore sugli acquisti.

Trade Republic dal canto suo propone un tasso d’interesse del 3% e costi di gestione azzerati. Un’altra soluzione interessante è quella di Widiba Classic, con canone gratuito per il primo anno e un tasso del 3% lordo per sei mesi sui depositi vincolati. C’è anche Revolut Standard che assicura zero costi a tempo indeterminato con la possibilità di accedere a piani superiori.

Un conto senza canone permette di azzerare le spese fisse che in alcuni casi possono anche essere più alte di 100 euro all’anno. I conti con alti interessi d’altra parte permettono di compensare eventuali costi accessori dando la possibilità di ottenere ricavi più alti sulle somme depositate sul conto. Da tenere in conto anche i servizi aggiuntivi, oltre ai risparmi diretti.

Parliamo della possibilità di eseguire bonifici istantanei gratuiti e di usufruire del cashback sugli acquisti, come nel caso di BBVA: 200 euro di cashback nei primi sei mesi. Interessante anche l’offerta di una carta prepagata virtuale a zero costi da parte di ING. La soluzione migliore per chi vuole abbattere i costi fissi è quella di optare per BBVA o Revolut.

Chi invece punta su rendimenti più elevati sui depositi potrà scegliere tra ING o Widiba. Gestione semplificata e rendimenti garantiti senza vincolo sono i punti di forza di Trade Republic, mentre l’opzione di cambio valuta senza commissioni offerta da Revolut appare ottimale per i risparmiatori che eseguono di frequente transazioni estere.