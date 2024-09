Dal 9 settembre la carta “Dedicata a Te” da 500 euro, i requisiti e come richiederla

A partire da lunedì 9 settembre, inizierà la distribuzione della nuova carta “Dedicata a Te”, un’iniziativa significativa che offre un sostegno economico di 500 euro per nucleo familiare. Questo strumento può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari, carburante o abbonamenti al trasporto pubblico locale (TPL). L’annuncio arriva dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, che ha evidenziato come 1.330.000 nuclei familiari potranno beneficiare di questo contributo, riservato a chi possiede un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro.

Come richiederla

La carta “Dedicata a Te” può essere ritirata presso gli uffici postali, una volta ricevuta la comunicazione dal Comune di residenza. È importante notare che i cittadini già beneficiari di altri contributi pubblici sono esclusi da questa iniziativa. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di questo intervento, definendolo “un aiuto concreto” offerto dal Governo Meloni per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica.

Per il 2024, il valore della carta è stato aumentato a 500 euro grazie a un incremento delle risorse destinate all’iniziativa, che ammontano a 600 milioni di euro. Inoltre, per i beneficiari che continueranno a soddisfare i requisiti anche nel 2024, l’importo verrà ricaricato automaticamente. Una novità di quest’anno riguarda l’ampliamento della lista dei prodotti acquistabili con la carta, che ora include anche prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. Inoltre, le famiglie potranno usufruire di uno sconto del 15% offerto in collaborazione con la Grande Distribuzione, che rappresenta un ulteriore vantaggio per i possessori della carta.

‘Dedicata a te’ anche per il carburante

Anche il settore dei carburanti è coinvolto in questa iniziativa, con specifiche convenzioni siglate dalle società di gestione dei punti di distribuzione e pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). I beneficiari della carta devono effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024 e utilizzare l’intero importo entro il 28 febbraio 2025. Per ulteriori dettagli e informazioni, sarà disponibile una sezione dedicata sul sito del Masaf.

Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato che, dopo il successo registrato dalla carta “Dedicata a Te” nel 2023, il Governo ha deciso di ampliare il numero di beneficiari e le risorse disponibili per questa misura. Questa iniziativa riflette l’impegno del Governo Meloni a sostenere le famiglie in difficoltà, offrendo al contempo un impulso positivo alle filiere produttive italiane.