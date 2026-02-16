Ci siamo, forse. In settimana il Consiglio dei Ministri ha deciso di varare l’atteso “Decreto bollette”. Parte la lotta al caro energia. Famiglie e imprese sono ansiose di conoscere gli “aiuti mirati” promessi da Giorgia Meloni. Qualcosa è già filtrato dalla bozza del decreto legge per arginare i rincari che hanno messo in ginocchio soprattutto molte imprese. È il caso di ricordare che tra il 2019 e il 2025 le aziende hanno subito una vera e propria stangata: l’elettricità è aumentata del 28,8%; il gas del 70,4%. La situazione è diventata insostenibile. Giorgia Meloni ha messo la questione dei prezzi dell’energia in cima alle sue priorità. L’annuncio che il decreto sarà discusso in settimana in Cdm lo ha dato mercoledì scorso il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Previsto un taglio sulle bollette intorno ai 2,5 ai 3 miliardi di euro.

Le misure faro

La misura principale del Decreto Legge sarà l’eliminazione dello spread fra la quotazione del metano sul mercato europeo di Amsterdam, il Tif; e quella sul mercato italiano, il Psv. Lo spread copre il costo dello spostamento del gas da Amsterdam all’Italia, e si aggira sui 3 euro al megawattora. Il governo conta di finanziare il taglio con la vendita di 2 miliardi di metri cubi di gas stoccato da Snam e Gse e con una parte delle risorse ricavate dalla tassazione europea delle emissioni di Co2, l’Ets. Le altre misure per arrivare al risparmio previsto sono l’erogazione di gas alle imprese a prezzi calmierati per 600 milioni di euro.

Bonus da 90 euro per le famiglie

È la novità più attesa dalle famiglie italiane: per il 2026 è previsto un contributo straordinario di 90 euro per le forniture elettriche dei titolari del bonus sociale. È lo sconto più lineare: chi già riceve il bonus dovrebbe trovarlo automaticamente in bolletta, entro un limite di spesa complessivo indicato in 315 milioni. Isee fino a 25.000: sconto sì, ma con paletti sui consumi.

Chi resta fuori dalla protezione

Il Decreto bollette ha una rete di protezione con un perimetro ben definito. Insomma la fascia di famiglie sopra i 25.000 euro di Isee resta fuori dalla rete di sicurezza. Lo stesso vale per molte micro imprese: il beneficio dipenderà da come e quanto velocemente le riduzioni verranno traslate nelle tariffe.

Ritorno all’atomo in Italia

Sempre il ministro Pichetto ha garantito che entro luglio sarà approvato il Ddl sul nucleare. Entro il mese di luglio entrambi i rami del Parlamento daranno disco verde. Si vedrà. Dice il ministro: ”Spero di poter consegnare all’Italia una legge sul nuovo nucleare sostenibile entro la fine dell’anno. Parlo di un quadro giuridico, non della decisione se adottare o no il nuovo nucleare in Italia. Questa scelta sarà fatta, se sarà considerata economicamente conveniente. Noi comunque abbiamo oggi il dovere di consentire all’Italia di essere pronta ad entrare nel futuro”.