Diesel, addio al costo più basso rispetto alla benzina: stangata da 3 miliardi nella prossima Manovra?

Il diesel potrebbe smettere di costare meno rispetto alla benzina. Nella nuova Manovra, il governo starebbe pensando di dire addio alle accise “agevolate” per il gasolio. Se questa operazione verrà confermata ci sarà di fatto un riallineamento tra il diesel e la benzina. Ci sarà quindi un’ impennata dei prezzi che porteranno il diesel a non essere più conveniente come una volta per i possessori di vetture a gasolio. Si stima che la mazzata costi 3 miliardi di euro agli italiani.

Il diesel costerà come la benzina

La prossima legge di Bilancio, stando alle notizie che circolano al momento, non sarà certamente ben accolta da molte famiglie italiane. A oggi infatti, le aliquote del gasolio sono più basse rispetto a quelle della benzina permettendo quindi di risparmiare diversi euro a chi ha un’auto a gasolio.