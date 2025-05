Donne d’Impresa: Donatella Colecchia, Mil-Tek Centroitalia Srl: ambiente di lavoro e riciclo dei rifiuti.

Siamo già alla terza generazione – ci dice con orgoglio Donatella Colecchia – perché ora c’è anche suo figlio Massimiliano con lei alla guida di Mil-Tek l’azienda di famiglia. Donatella, oggi sessantenne è già riuscita a fare molto: mamma di Massimiliano e Prisca, nonna di Cosmo, (figlio di Prisca) e imprenditrice ad oltranza.

Si dichiara cittadina del mondo perché, nata a Milano, lei che oggi vive a Roma, ha frequentato in Francia il liceo linguistico, con il papà ha sempre viaggiato e vissuto quindi in diverse realtà. Dopo il liceo ha persino insegnato aerobica e continua ad essere, ancora oggi, una grande sostenitrice del pilates perché – ammette – anche la cultura della salute del corpo è fra le sue priorità.

Non ha più molto tempo per il tennis, confessa a malincuore, anche se continua ad essere un’attenta lettrice di romanzi, quando non si impegna con il trekking e le sue famose camminate in montagna.

Non poteva che essere nata sotto il segno del leone, questa donna così entusiasta della vita e del lavoro. Ci racconta di non avere mai avuto problemi ad impegnarsi in un settore così tipicamente maschile, dove ha superato con un sorriso, e tanta abilità unita alle sue competenze, ogni problema di “parità di genere”. Oggi è molto orgogliosa di suo figlio che con i suoi famosi progetti di “LEAN compacting” ha valorizzato Mil-Tek, lavorando in particolare nel fornire soluzioni su misura per le grandi aziende.

Parola d’ordine oltre che mission della sua attività è ridurre al minimo tutti i tipi di rifiuti che spesso sono davvero anche riciclabili. Una politica aziendale – quella di Mil-Tek – che ha un forte impatto sull’ambiente e sulla sicurezza del lavoro. Donatella ha ereditato dal padre l’azienda nata come franchising a conduzione familiare che è oggi un punto di riferimento a Roma e che dal 2001 agisce come rappresentante unico per l’Italia.

In realtà la storia di Mil-Tek ha radici profonde e internazionali – dice Donatella – perché oggi questa azienda è presente con successo in 30 nazioni e con già 61 concessionari nel mondo. Ci lavorano più di 300 dipendenti, e sono oltre cinquantamila le soluzioni già fornite nel settore della grande distribuzione dove Mil-Tek è attiva e con successo da oltre 25 anni.

Produce presse e compattatori ad aria compressa certificati ISO 14001, ISO 9001 ed EN16500: le migliori soluzioni, quindi, per la gestione dei rifiuti ed il loro stesso riciclo. In poche parole questa cittadina del mondo trapiantata a Roma, ci racconta di essere molto fiera di poter contribuire a costruire un’economia circolare delle aziende, recuperando, riciclando e riusando quelli che erano considerati ormai solo degli scarti. Un “business circolare” – come lo chiama lei – che fa bene all’ambiente e può perfino creare nuove opportunità di lavoro. Per conoscerla meglio e di più le abbiamo chiesto.

Se non fosse stata figlia di suo padre, lei che era iscritta a Scienze Politiche, avrebbe preferito impegnarsi nelle questioni sociali o… in cos’altro?

Se non fossi stata figlia di mio padre, e considerando il mio interesse per le Scienze Politiche, avrei comunque scelto di impegnarmi nelle questioni sociali, ma il mio obiettivo principale sarebbe stato intraprendere una carriera diplomatica. Avevo scelto questo percorso perché credo fermamente nell’importanza del dialogo tra le nazioni e nel promuovere la pace e la cooperazione internazionale.

Mamma, nonna e imprenditrice: c’è un progetto di vita ancora da realizzare?

Il mio progetto di vita ancora da realizzare è quello di lasciare un’eredità duratura, non solo nel mio lavoro, ma anche nella mia famiglia. Il mio obiettivo principale è passare le redini dell’azienda a mio figlio, affinché possa portarla avanti con passione e orgoglio, continuando una tradizione che ho costruito con impegno. Vedere il suo successo e la sua crescita personale in questo percorso sarebbe una grande soddisfazione per me. Inoltre, desidero supportare mia figlia Prisca nel suo percorso come puericultrice, contribuendo a farle raggiungere tutti i suoi obiettivi professionali e personali, perché credo molto nel suo talento e nel suo entusiasmo. Infine, uno dei miei desideri più grandi è assistere alla crescita di mio nipote ed essere presente il più possibile nella sua vita, perché credo che il legame familiare e il tempo condiviso siano fondamentali per formare una persona forte e serena. In sostanza, il mio progetto di vita è quello di lasciare un’eredità di valori, di successi e di amore, assicurando che le future generazioni possano essere felici e realizzate.

Com’è la sua giornata tipo? Quanto tempo per il lavoro e quanto per se stessa?

La mia giornata tipo è principalmente dedicata al lavoro, poiché ho responsabilità significative che richiedono attenzione e impegno costante. È difficile staccare completamente, ma cerco di trovare del tempo per me stessa alla fine della giornata. Dopo aver concluso le mie attività lavorative, mi dedico allo sport, che mi aiuta a rilassarmi e a mantenere l’equilibrio. Inoltre, amo trascorrere del tempo con le amicizie, condividendo momenti piacevoli e stimolanti. Quando torno a casa e chiudo la porta, prendo un grande respiro: mi rilasso dedicandomi alla cucina e alla lettura dei miei libri preferiti, che rappresentano per me un momento di pace e rigenerazione.

Quale futuro augura al suo nipotino Cosmo?

Per il futuro del mio nipotino Cosmo, auguro il meglio possibile. Spero che possa crescere felice, circondato dall’amore e dalla serenità. Desidero che abbia l’opportunità di studiare ciò che ama, di scoprire il mondo attraverso i viaggi e di vivere ogni giorno con il sorriso sulle labbra, come fa ora a tre anni. La felicità, la curiosità e la passione sono le cose più importanti per accompagnarlo nel suo cammino.

L’intelligenza artificiale potrà dare un contributo per l’incremento della vostra attività aziendale?

Certamente, l’intelligenza artificiale può rappresentare un grande valore aggiunto per l’incremento della nostra attività aziendale. Grazie alle sue capacità di analisi dei dati, automazione dei processi e personalizzazione dell’esperienza cliente, l’AI può migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le strategie di marketing e offrire soluzioni innovative per soddisfare meglio le esigenze del mercato. Implementare tecnologie di AI ci permette di rimanere competitivi, identificare nuove opportunità di business e migliorare la qualità dei nostri servizi, contribuendo così alla crescita sostenibile dell’azienda.