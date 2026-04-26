Le lancette degli orologi più prestigiosi del mondo del lusso hanno segnato fin dalla sua nascita le ore della vita di Giorgia. Guido Mondani, editore, suo padre fin dal 1986 è la colonna portante di questo mondo così speciale con la consolidata passione per Rolex e Patek Philippe. Nominato “guru dell’orologeria” è lui che ha passato il testimone alla figlia Giorgia fondatrice di Mondani Web, Consulente nel settore degli orologi di lusso con più di mezzo milione di follower su Instagram. Una vera Influencer che ci racconta curiosità e novità di questo mondo “dorato” e non solo. La sua immagine infatti così trasversale, è anche scelta per promuovere il mondo dell’Automotive!

Laureata in Lingue e Letterature straniere a Genova con specializzazione in Comunicazione e Media, ha due figli Mia e Leo rispettivamente di 8 e 6 anni. Così giovane, ma così esperta perché figlia di tale padre, la Giorgia Mondani Agency da lei fondata è un Hub di comunicazione e strategia digitale dedicato a brand, aziende e professionisti e con sempre e più meritato successo. Esperienza, eleganza e affidabilità sono il segreto del suo divenire che l’annovera tra le più gettonate influencer del lusso degli orologi. Nonostante i moltissimi impegni di famiglia e di lavoro però, Giorgia conserva ancora un piccolo spazio per il tennis anche perché per anni lo ha praticato a livello agonistico e con notevoli risultati. Una giovane 40 enne che ha già sulle spalle una vita di creatività, passione e stile. Naturalmente è anche socia di AIDDA Liguria, una vera genovese doc. Per conoscerla meglio e di più le abbiamo chiesto:

Abbiamo saputo che la sua immagine promuove oggi anche il non facile mondo dell’Automotive, costruendo format che parlano anche ai più giovani. Può spiegarci di cosa si tratta?

Negli ultimi anni ho scelto di ampliare il mio raggio d’azione, portando il mio linguaggio e la mia esperienza anche nel mondo automotive, che oggi più che mai ha bisogno di nuove chiavi di lettura. L’Automotive, proprio come l’orologeria d’alto livello, è un mondo fatto di precisione tecnica, design e passione. Con la Giorgia Mondani Agency, abbiamo capito che per parlare ai giovani non basta mostrare un prodotto, bisogna raccontare un’esperienza. Utilizziamo un linguaggio digitale fresco e format dinamici sui social per avvicinare la Gen Z e i Millennials a motori d’eccellenza, spiegando che dietro un volante, così come dietro un quadrante, c’è una storia di ingegneria e stile che merita di essere vissuta.

L’obiettivo è creare contenuti che uniscano estetica, cultura del prodotto e storytelling, mantenendo sempre un posizionamento coerente con il mondo del lusso, ma con un linguaggio più inclusivo e attuale.

Nonostante la crisi che tutti stiamo subendo, il mondo degli orologi di lusso è ancora un possibile buon investimento?

Assolutamente sì: il mercato degli orologi di lusso ha dimostrato negli anni una grande resilienza, soprattutto per quanto riguarda i brand più solidi e i modelli iconici. Ma serve una conoscenza approfondita dell’argomento. Più che di semplice investimento, oggi parlerei di “acquisto consapevole”: conoscere il prodotto, la sua storia e le dinamiche del mercato è fondamentale. Alcuni pezzi iconici di brand come Rolex o Patek Philippe continuano a mantenere o aumentare il proprio valore nel tempo, ma è importante affidarsi a professionisti del settore e non seguire solo le mode del momento. Rimane comunque un mondo affascinante, dove passione e investimento spesso si incontrano.

Il mondo dei collezionisti e degli orologi di lusso, solitamente appartiene al mondo dei “signori uomini” o no…? Qualche aneddoto sulla “parità di genere” in questo settore così particolare?

Storicamente è stato un settore prevalentemente maschile, ma negli ultimi anni ho visto un cambiamento molto interessante. Sempre più donne si stanno avvicinando al mondo dell’orologeria, non solo come appassionate ma anche come collezioniste consapevoli. Personalmente mi capita spesso di confrontarmi con clienti donne molto preparate, attente ai dettagli tecnici oltre che estetici. Credo che la vera evoluzione sia proprio questa: superare l’idea dell’orologio come oggetto “di genere” e riconoscerlo invece come espressione di gusto, cultura e personalità.

Abbiamo saputo che sta progettando di sponsorizzare Genova e il suo territorio: è vero? E come pensa di farlo?

Genova è la mia città e rappresenta una parte fondamentale della mia identità. Ed essere socia AIDDA Liguria mi rende ancora più orgogliosa delle mie radici. L’idea è quella di valorizzare Genova attraverso contenuti digitali e collaborazioni che possano raccontarne l’eleganza, la storia e il potenziale anche a un pubblico internazionale. Attraverso i miei canali, la mia rete di oltre mezzo milione di follower e i progetti della mia agenzia, vorrei contribuire a creare una narrazione contemporanea della città, capace di dialogare con il mondo del lusso, del turismo e del lifestyle.

L’IA fa parte dei suoi progetti di lavoro? Ed eventualmente in che modo pensa di utilizzarla?

L’intelligenza artificiale è già una realtà concreta anche nel nostro settore. La considero uno strumento molto utile, soprattutto per l’analisi dei dati, l’ottimizzazione delle strategie digitali e il supporto alla creazione di contenuti. Tuttavia, credo che nel mondo del lusso il valore umano resti centrale: sensibilità, gusto e capacità di storytelling non possono essere sostituiti. L’approccio corretto, a mio avviso, è integrare l’IA come supporto, mantenendo però una forte identità e una visione creativa ben definita.