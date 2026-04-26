In occasione della Giornata della Terra, che si è celebrata lo scorso 22 aprile, l’Unicef ha richiamato l’attenzione su una condizione sempre più diffusa tra le nuove generazioni: a livello globale quasi la metà dei 2,4 miliardi di bambine, bambini e adolescenti è esposta a una combinazione pericolosa di choc climatici e ambientali, mentre circa un miliardo vive in contesti ad alto rischio. In questo scenario è stata lanciata la nuova edizione del concorso fotografico “Uno scatto per il clima – Ambiente e futuro visti da me”, rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni, con l’obiettivo di promuovere partecipazione e consapevolezza.

“La crisi climatica colpisce in modo particolare le nuove generazioni, non solo sul piano ambientale ma anche su quello emotivo. Secondo gli ultimi dati Istat il 67,9% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni è preoccupato per il cambiamento climatico, mentre cresce il fenomeno dell’ecoansia, che incide sul benessere psicologico e sulle scelte di vita. Secondo i dati di un sondaggio dell’Unicef Italia e Youtrend del 2025: il 24% degli italiani ha sentito parlare di ecoansia e il 22% indica che la propria esperienza personale è molto o abbastanza compatibile con l’ecoansia” ha commentato Nicola Graziano presidente dell’Unicef Italia.

Il concorso invita i giovani a raccontare con la fotografia effetti e speranze legati al clima. La partecipazione è gratuita e aperta fino al 30 novembre 2026.