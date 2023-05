Donne d’Impresa: Giulia Kropf: Eurospital.

Ma chi l’avrebbe detto che una maestra di sci d’inverno, tennista in estate e karateka

per ogni evenienza di legittima difesa sarebbe diventata anche una brava

imprenditrice?

Giulia Kropf, master in imprenditorialità e strategia aziendale SDA

Bocconi Milano, 110 e lode con laurea quinquennale in Chimica e Tecnologie

Farmaceutiche, all’Università degli studi di Trieste, lo è davvero.

A soli trentasette anni, dopo una doverosa e importante gavetta in vari impegni lavorativi, fa parte della

III generazione al timone di EUROSPITAL azienda competitiva e vincente nel difficile

settore parafarmaceutico e diagnostico. È però anche la mamma di Viola, splendida

bimba di un anno. Trieste è sede fortunata e privilegiata in questo settore, polo

scientifico molto importante proprio all’insegna dell’innovazione e della ricerca in

sinergia con la sua azienda. Eurospital con un team di 180 persone è presente già in

oltre 50 Paesi nel mondo, 40 milioni di fatturato e un percorso nel nome

dell’innovazione. Produce e commercializza prodotti farmaceutici, dispositivi medici e

diagnostici, cosmetici ed integratori alimentari, con una particolare linea di prodotti

gluten-free. Settantacinque anni di esperienza alle spalle della sua famiglia in questo

settore, Giulia ha vissuto anche grazie alla nonna un’esperienza di imprenditrice

attenta e lungimirante, tant’è vero che proprio la nonna, che a dicembre compirà 100

anni ha fondato AIDDA Triveneto, (Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti

d’Azienda), di cui ovviamente, tutte, nonna, zia e nipote sono socie convinte. Bionda,

occhi azzurri apparentemente dolcissima, in realtà Giulia è praticamente un signor

generale in gonnella che rivela nel suo lavoro una professionalità e uno spirito di

dedizione davvero speciale. Le mamme sono per lei tra le clienti più importanti da

soddisfare. Infatti, le ricerche e l’innovazione scientifica relative ai prodotti di

Eurospital sono anche mirate a rispondere alle varie domande ed esigenze dei

bambini da 0 anni in su. “La vitamina del sole”, vulgo vitamina D accompagna infatti le

terapie di crescita dai neonati fino all’adolescenza ed oltre.

Dal 2013 alla guida di Eurospital entra la terza generazione, con Massimiliano e Giulia,

figli di Michele e nipoti del fondatore Giorgio che perpetuano e rinnovano la tradizione

di famiglia con grande successo in Italia e nel mondo.

Per saperne di più le abbiamo chiesto

Lavorare con un fratello può essere un’ottima sinergia o una fonte di

grattacapi? Quale il segreto del vostro successo e collaborazione?

È un’ottima sinergia, abbiamo due back ground complementari. Il segreto è che siamo

cresciuti assieme e andiamo molto d’accordo.

Nata e cresciuta fra medici e scienziati, sciare, il karate e il tennis sono state

una fuga strategica dagli impegni di famiglia o una vera passione?

Sciare è la mia più grande passione sin da piccola. In generale siamo una famiglia di

sportivi, certamente lo sport aiuta anche per le performance lavorative.

Tre generazioni della sua famiglia in AIDDA rappresentano una bella rete di

esperienza e fiducia nelle donne. Secondo lei, abbiamo raggiunto finalmente

una vera “parità di genere”?

C’è ancora del lavoro da fare ma sicuramente la situazione di oggi è decisamente

migliorata rispetto alle precedenti, la direzione è quella giusta.

Quali sono le difficoltà per una giovane imprenditrice che come lei si trova ad

affrontare un momento storico così confuso e complicato?

Pensare al futuro è decisamente difficile quindi fare progetti e programmi oltre i 5 anni

risulta complicato. Occorre fare passi piccoli ed essere molto flessibili.

Considerando il vostro fatturato sempre in crescita, nel cassetto dei sogni di

Eurospital c’è anche quello di entrare in Borsa e divenire quindi una BIG

PHARMA?

La nostra mission è lavorare in mercati specifici e di nicchia in cui vogliamo essere il

numero uno.

La piccola Viola è già candidata a condurre l’azienda di famiglia o potrebbe

diventare una cantante rock?

Direi che è un po’ presto per dirlo, al momento le piacciono molto i libri!