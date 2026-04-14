Nelle scorse ore, in un parcheggio della casa automobilistica cinese BYD all’interno di un parco industriale a Shenzhen, in Cina, è divampato un vasto incendio. Il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire, sarebbe scoppiato in un’area adibita al parcheggio di veicoli di prova e auto destinate alla rottamazione. Sul web sono stati diffusi diversi video che mostrano le fiamme che si estendono lungo un’ampia sezione di un edificio, mentre una densa colonna di fumo nero si alza nel cielo. Secondo gli esperti, gli incendi che coinvolgono i veicoli elettrici possono risultare più complessi da gestire rispetto a quelli dei motori a combustione interna, poiché tendono a durare più a lungo e a riaccendersi.