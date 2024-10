L’attore Marcello Mastroianni è stato tra i volti più rappresentativi del cinema italiano. La sua capacità di interpretare con maestria ruoli drammatici e leggeri contribuì a metterne in luce il talento e a estenderne la fama anche all’estero, oltre che a diffondere la cultura italiana nel mondo. Mastroianni rimane quindi un’icona intramontabile, simbolo di eccellenza artistica italiana.

Per il centenario della sua nascita, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy gli ha dedicato un francobollo, emesso il 28 settembre 2024 come ha comunicato Poste Italiane. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” .

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce un ritratto fotografico di Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano e internazionale che ha recitato con i più grandi registi. Completano il francobollo la legenda “MARCELLO MASTROIANNI”, le date “1924 – 1996”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”, pari a 1.25€.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Tiratura: cinquecentomila quaranta esemplari

Indicazione tariffaria: “B”

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: uno; su carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare il francobollo e gli altri prodotti filatelici

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R., in piazza San Silvestro 19. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.