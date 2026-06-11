El Niño, il fenomeno meteorologico naturale del Pacifico che provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali, è ufficialmente iniziato e potrebbe portare a un altro anno record per le temperature, molto probabilmente nel 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull’approvvigionamento alimentare e sull’economia.

Potrebbe evolvere in un “super El Niño”

Lo riporta la Bbc citando la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) degli Stati Uniti. Molte previsioni suggeriscono che questo fenomeno potrebbe evolversi in un cosiddetto “super El Niño” e persino diventare uno dei più intensi mai registrati.

“Le condizioni di El Niño si sono sviluppate nel corso dell’ultimo mese, come dimostrato dalle temperature superficiali del mare (Sst) superiori alla media nell’Oceano Pacifico equatoriale, dalla zona centrale a quella orientale”, hanno affermato nell’ultimo bollettino gli scienziati della Noaa, osservando anche un cambiamento nella direzione dei venti sopra il Pacifico equatoriale, segno che l’atmosfera sta ora reagendo al riscaldamento dell’oceano, e non solo al riscaldamento oceanico in sé.

Le previsioni

L’intensità di El Niño si misura in base a quanto le temperature superficiali del mare aumentano rispetto alla media in una zona chiave del Pacifico. Un evento forte è definito come un aumento di oltre 1,5 °C rispetto alla media; un evento molto forte come un aumento di oltre 2 °C.

Secondo le previsioni di giugno della Noaa, “c’è una probabilità del 63% che si verifichi un El Niño molto forte tra novembre e gennaio, che si classificherebbe tra i più grandi eventi di El Niño registrati storicamente a partire dal 1950”, ha affermato l’agenzia.

Gli scienziati invitano comunque alla cautela nell’interpretazione delle implicazioni di tale previsione. “Anche gli eventi El Niño molto forti non portano all’impatto previsto ovunque, ma eventi più intensi possono aumentare significativamente le probabilità a favore degli esiti attesi.”