Enel informa che, in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 9 marzo scorso, è stato effettuato il closing della cessione, da parte della controllata e-distribuzione S.p.A. (“e-distribuzione”) ad A2A S.p.A. (“A2A”), del 90% del capitale sociale di Duereti S.r.l. (“Duereti”), veicolo societario beneficiario del conferimento delle attività di distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni situati nelle province di Milano e Brescia. La cessione avrà efficacia a far data dal 31 dicembre 20241, immediatamente dopo che sarà divenuto efficace il conferimento di tali attività.

Il corrispettivo dell’operazione, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) di circa 1,35 miliardi di euro, è pari a circa 1,2 miliardi di euro ed è soggetto a un meccanismo di successivo aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni.

e-distribuzione mantiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Duereti, funzionale alla fase di start-up della società, che è oggetto di un meccanismo di opzioni put e call, esercitabili dopo un anno dalla data di closing.

Il closing ha generato nel 2024 un effetto positivo sull’indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo Enel pari a circa 1,2 miliardi di euro e un impatto positivo sull’utile netto reported del Gruppo pari a circa 1 miliardo di euro, mentre non ha avuto alcun impatto sui risultati economici ordinari del Gruppo.

L’operazione, che razionalizza la gestione delle reti di distribuzione che interoperano in Lombardia, è coerente con l’obiettivo di sostenibilità finanziaria del Gruppo, in linea con le proprie Priorità Strategiche.