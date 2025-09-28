La pionieristica serie di gare fuoristrada a idrogeno Extreme H debutterà come evento di Coppa del Mondo della durata di una settimana in Arabia Saudita il prossimo ottobre, dopo che gli organizzatori hanno accantonato i piani di organizzare un campionato mondiale a più round.

Il fondatore della serie, Alejandro Agag, ha dichiarato a Reuters che è stato raggiunto un accordo con la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

I piani precedenti prevedevano un calendario di cinque round a partire dall’Arabia Saudita lo scorso aprile, con ulteriori gare in Gran Bretagna, Germania, Italia e Stati Uniti.

“È stata una sfida molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista tecnologico, perché nessuno ha mai davvero organizzato gare a idrogeno, al 100%”, ha detto Agag, attribuendo il ritardo a problemi logistici.

“Nessuno l’aveva mai fatto prima. Ci sono stati alcuni tentativi di far partecipare veicoli a idrogeno ad altre serie, ma non a una gara a idrogeno puro. E alla fine quei tentativi non hanno avuto molto successo.

Extreme H sostituisce Extreme E, che promuoveva la sostenibilità e i veicoli elettrici gareggiando con SUV in aree difficili già colpite da danni ambientali.

Auto a idrogeno

Il passaggio all’idrogeno, prodotto scindendo l’acqua tramite elettrolisi utilizzando energie rinnovabili, porterà a un allontanamento dalle località remote.

Extreme E ha già gareggiato ad Al-Ula, Jeddah e NEOM, ma Qiddiya, vicino a Riyadh, potrebbe essere un’altra opzione.

“Ci sarà la Coppa del Mondo dell’Idrogeno ogni anno”, ha detto Agag. “Poi potrebbe estendersi a più eventi: due o tre, in linea di principio tutti nella regione”.

Si prevede che il fondo di investimento saudita PIF sarà un partner principale.

“L’Arabia Saudita, e in particolare NEOM, ha enormi progetti sull’idrogeno verde”, ha detto Agag. “Penso che Arabia Saudita, Aramco e tutte le aziende saudite stiano davvero, diciamo, scommettendo sull’idrogeno.

“Questo rende tutto davvero unitario in termini di realizzazione e sviluppo delle tecnologie… diventerà un vero e proprio polo per la tecnologia dell’idrogeno, non solo nelle auto, ma anche per la ricarica, il trasporto e lo stoccaggio.”

Tamgo alimenta la Coppa del Mondo FIA Extreme H come fornitore ufficiale di infrastrutture per l’energia pulita

La Coppa del Mondo FIA Extreme H conferma l’annuncio che la prima serie mondiale di gare a idrogeno si svolgerà a Qiddiya City dal 9 all’11 ottobre 2025, preceduta dal giro finale celebrativo dell’Extreme E il 4 e 5 ottobre. Tamgo fornirà energia a celle a combustibile a idrogeno e servizi di supporto per entrambi gli eventi, garantendo operazioni senza interruzioni e mostrando al contempo il futuro dell’energia sostenibile su larga scala.

Una energia pulita

Tamgo, The Machinery Group LLC, in qualità di fornitore ufficiale di infrastrutture per l’energia pulita, fornirà un sistema di celle a combustibile a idrogeno all’avanguardia e pieno supporto operativo per alimentare il sito di gara.

Al centro di questa partnership c’è il sistema di celle a combustibile AFC Energy da 200 kW alimentato a idrogeno e raffreddato a liquido, una tecnologia rivoluzionaria progettata nel Regno Unito per fornire energia pulita e affidabile su larga scala e distribuita esclusivamente in Arabia Saudita e in 16 paesi in Medio Oriente e Africa orientale da Tamgo.

Integrata con un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 145 kWh e con un peso di 3.000 kg, la centrale elettrica è progettata per supportare ambienti impegnativi ed eventi su larga scala come Extreme H e fornirà energia affidabile, a zero emissioni e senza inquinamento acustico, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’energia sostenibile per eventi a livello mondiale.

“Questa collaborazione con Tamgo e AFC Energy sottolinea il nostro impegno a stabilire nuovi standard per il motorsport sostenibile”, ha spiegato Ali Russell, Amministratore Delegato della FIA Extreme H World Cup. “Alimentando il nostro sito di gare ed eventi con la tecnologia dell’idrogeno, stiamo dimostrando che lo sport di livello mondiale può anche essere una piattaforma per l’innovazione leader a livello mondiale.”

Tamgo, azienda del Gruppo Zahid, è un fornitore leader di macchinari industriali in Medio Oriente e Africa orientale e ha guidato l’introduzione di tecnologie a zero emissioni basate sull’idrogeno in Arabia Saudita dal 2023. Il suo ruolo in Extreme H è in linea con la Visione Saudita 2030, rafforzando l’ambizione del Regno di diventare un hub globale per l’energia pulita, l’innovazione e le soluzioni sostenibili.

“Tamgo è onorata di alimentare la Coppa del Mondo FIA Extreme H a Qiddiya”, ha dichiarato Rami Elayan, Direttore Generale di Tamgo. “Come primo campionato motoristico a idrogeno al mondo, Extreme H rappresenta un momento decisivo sia per lo sport che per l’innovazione nell’energia pulita. Questa pietra miliare dimostra come l’idrogeno si sia evoluto da supporto a singole gare a fonte energetica principale per un intero campionato globale. Fornendo l’infrastruttura per l’energia pulita, Tamgo è orgogliosa di svolgere un ruolo centrale nel dimostrare la leadership dell’Arabia Saudita nelle tecnologie sostenibili e nel promuovere le ambizioni della Visione 2030.”

Extreme H è un laboratorio di prova reale, che sfrutta l’entusiasmo del motorsport per dimostrare come l’idrogeno possa essere un fattore determinante sia per la mobilità che per l’alimentazione degli eventi. Basandosi sui progressi di Extreme E, dall’utilizzo di celle a combustibile a idrogeno per la ricarica delle auto nella Stagione 1 all’alimentazione dell’80% dell’intero evento con idrogeno entro la fine della Stagione 4, Extreme H mostrerà le possibilità su scala ancora più ampia.

Dalle auto in pista all’infrastruttura energetica che gestisce il paddock, le trasmissioni televisive e l’ospitalità, ogni elemento del campionato è progettato per testare e dimostrare il potenziale dell’idrogeno. In questo modo, Extreme H offre una piattaforma per ulteriori investimenti e innovazione nelle infrastrutture per l’idrogeno, accelerando il progresso verso un futuro a basse emissioni di carbonio ben oltre il motorsport.

Qiddiya City è la prima città al mondo costruita interamente per il gioco, dove convergono intrattenimento, sport e cultura. La gara si svolgerà sullo sfondo spettacolare dei Monti Tuwaiq, vicino al sito che è attualmente in fase di trasformazione per diventare un impianto leader a livello mondiale per gli sport motoristici.

Con l’Extreme H riconosciuto dalla FIA come la prima Coppa del Mondo di sport motoristici a idrogeno al mondo, la partnership con Tamgo garantisce che sia i fan che le parti interessate siano testimoni dell’innovazione dell’idrogeno non solo in pista, ma anche dietro le quinte, stabilendo nuovi standard di sostenibilità per gli sport motoristici e gli eventi dal vivo.