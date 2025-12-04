Eni, selezionati i progetti della Call4Innovators che accederanno alle risorse computazionali di HPC6
Eni annuncia oggi di aver concluso la selezione di 10 progetti innovativi che sono stati proposti da startup, PMI, istituzioni accademiche e centri di ricerca nell’ambito della Call4Innovators. L’iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo di progetti con un impatto significativo sulla transizione energetica e sulla competitività tecnologica.
I soggetti selezionati e di seguito elencati avranno accesso diretto alle risorse computazionali del supercomputer di Eni, HPC6:
- Gianpietro Moras (Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM) – Computational Material Science
- Zachary Smith (Massachussets Institute of Technology) – Computational Material Science
- Filippo De Girolamo (Sapienza Università di Roma) – Engineering Systems: Modelling and Optimization, Meteorology & Earth Science
- Rohan Ramasamy (Proxima Fusion GmbH) – Engineering Systems: Modelling and Optimization, Meteorology & Earth Science
- Enrico Cesare Maggioni (Ideam S.r.l.) – Meteorology & Earth Science
- Natale Walter Talarico (Algorithmiq Oy) – Computational Material Science
- Gianluca Ferrari (Hypermeteo S.r.l) – Meteorology & Earth Science
- Joan Saladich (Geoskop SL) – Meteorology & Earth Science
- Christopher Valdivia (Enurgen Inc) – Engineering Systems: Modelling and Optimization
- Leonardo Chhabra (G2Q Computing S.r.l.) – Energy Portfolio Management
La Call4Innovators, lanciata a giugno 2025 in collaborazione con Advanced Micro Devices (AMD), HPE e Consorzio Interuniversitario CINECA, con il supporto di Plug and Play, prevede che i progetti selezionati avranno a disposizione ore di calcolo su HPC6 per sviluppare, evolvere e scalare i propri modelli di calcolo avanzato anche avvalendosi del supporto di esperti Eni e dei suoi partner tecnologici.
I numerosi candidati che hanno partecipato alla selezione provengono da 20 paesi con una distribuzione geografica ampia: 61% dall’Europa, 30% dagli Stati Uniti, 9% dal resto del mondo. Le candidature si sono distribuite tra le cinque categorie tematiche: scienza computazionale dei materiali, meteorologia e scienze della terra, gestione del portafoglio energetico, sistemi ingegneristici, mobilità intelligente e sono state valutate da Eni, insieme ai partner tecnologici AMD, HPE e CINECA, secondo criteri di solidità della proposta, novità della soluzione, compatibilità con l’infrastruttura HPC6, allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e con la strategia di Eni.
La Call4Innovators rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per Eni nel costruire un ecosistema dell’innovazione allargato, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione sinergica tra progetti. In questo contesto HPC6, un supercomputer di livello mondiale, si è dimostrato ancora una volta un importante abilitatore di tecnologia unitamente alla rete di competenze e know-how dell’azienda.