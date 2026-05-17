Rinvenuta nei ghiacci dell’Antartide una “polvere di stelle” risalente a un periodo compreso tra 40.000 e 81.000 anni fa, sotto forma di tracce di ferro-60, un isotopo che si forma solo in eventi estremi come le esplosioni di supernova. I campioni arrivano dal Progetto Europeo per il Carotaggio del Ghiaccio in Antartide (Epica) e la scoperta è stata pubblicata su Physical Review Letters.