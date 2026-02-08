Il bollo auto resta una tassa legata al semplice possesso del veicolo, indipendentemente dall’uso effettivo. Anche un’auto ferma in garage deve essere coperta dal pagamento annuale. Se l’automobilista dimentica la scadenza o salta un anno, l’ente competente — Regione o Provincia autonoma — può attivarsi per recuperare le somme dovute.

In una prima fase è possibile rimediare spontaneamente, versando quanto dovuto con sanzioni e interessi ridotti. Più si ritarda, però, più aumentano i costi aggiuntivi legati alla mora. Ignorare la scadenza non annulla l’obbligo e il debito continua a crescere nel tempo.

Sollecito, riscossione e fermo amministrativo

Se il mancato pagamento viene formalmente contestato, la pratica passa a un ente incaricato della riscossione. A quel punto l’importo richiesto comprende tassa, sanzioni e interessi maturati. Tra le misure più pesanti c’è il fermo amministrativo del veicolo: l’auto non può circolare e, finché il debito non viene saldato, non può neppure essere radiata dal Pubblico Registro Automobilistico. Questo impedisce anche demolizione o esportazione. Nei casi più gravi, se il credito non viene recuperato, si può arrivare alla vendita forzata del mezzo per coprire le somme dovute.

Come verificare e la prescrizione

Per evitare sorprese è possibile controllare la propria posizione online, tramite il portale ACI o le app dedicate, inserendo la targa. In presenza di irregolarità si può usare il “ravvedimento operoso”, che consente di sanare la situazione con penalità ridotte rispetto a quelle successive ai solleciti ufficiali.

Esiste anche il tema della prescrizione: il bollo può cadere in prescrizione dopo tre anni, ma solo se nel frattempo non sono arrivati atti formali di contestazione. In assenza di comunicazioni, il contribuente può opporsi a richieste tardive, dimostrando il decorso dei termini.