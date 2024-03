I fancobolli dedicati alla forza delle donne: Elena Gianini Belotti, Alfonsina Strada e Maria Plozner Mentil

Poste Italiane comunica che oggi 8 marzo 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati alla forza delle donne: Elena Gianini Belotti, Alfonsina Strada, nel centenario della 12° edizione del Giro d’Italia; Maria Plozner Mentil, relativi al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari per ogni francobollo.

Foglio: quarantacinque esemplari per ogni francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Tiziana Trinca per i francobolli dedicati a Elena Gianini Belotti e Maria Plozner Mentil; Emanuela L’Abate per il francobollo dedicato ad Alfonsina Strada.

Le vignette raffigurano:

• Elena Gianini Belotti, un ritratto della pedagogista, saggista e scrittrice italiana, grande protagonista del femminismo, la prima a parlare del sessismo nell’educazione; sullo sfondo s’intravedono le sagome di una donna e di una bambina;

• Alfonsina Strada, la straordinaria ciclista italiana in sella alla sua bicicletta, prima ed unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile nel 1924; sullo sfondo alle sue spalle due ciclisti e in primo piano si staglia una ruota di bicicletta con i suoi caratterisitici raggi;

• Maria Plozner Mentil, un ritratto della prodiga portatrice carnica che sacrificò la sua vita al servizio dell’esercito italiano durante la Grande Guerra.

Sullo sfondo le Alpi Carniche e le altre volontarie durante il loro impervio tragitto. In alto a sinistra, è riprodotta la medaglia d’oro al valor militare conferita alla memoria dell’eroina dal Presidente della Repubblica.

Completano i francobolli, le rispettive legende e date:

“ELENA GIANINI BELOTTI”, “PEDAGOGISTA”, “1929 – 2022”;

“ALFONSINA STRADA”, “CENTO ANNI PRIMA DONNA AL GIRO D’ITALIA”, “1891 – 1959”;

“MARIA PLOZNER MENTIL”, “PORTATRICE CARNICA”, “ 1884 – 1916”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R. per il francobollo dedicato a Elena Gianini Belotti; presso l’ufficio postale di Cremona Centro per il francbollo dedicato ad Alfonsina Strada; presso l’ufficio postale di Paluzza (UD), per il francobollo dedicato a Maria Plozner Mentil.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente i tre francobolli, tre cartoline annullate ed affrancate, tre buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.