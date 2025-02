Mai viste offerte del genere, Iliad, per il mese di febbraio, propone a tutti degli sconti pazzeschi: come approfittarne.

Complice anche l’avanzare dello smartworking, che permette a tanti di lavorare lontano dagli uffici tra bar, piazze, e perché no, spiagge, nonché l’aumento di nuovi tipi di professioni che si svolgono principalmente sui social, in tanti sono sempre alla ricerca di nuove offerte della telefonia mobile.

In fondo, per lavoro e per svago, siamo sempre alla ricerca di offerte che ci permettano di navigare h24 spendendo poco. Ecco perché, l’offerta lanciata dalla nota azienda Ilaid potrebbe fare la fortuna, e la gioia, di molti.

Offerta di febbraio di Iliad: come attivarla subito

Negli ultimi anni, le offerte delle grandi compagnie si sono concentrare sempre di più sui Giga. Questo perché, le nuove app di messaggistica gratuita, hanno reso quasi obsoleti i vecchi SMS (che continuano però ad essere inclusi nelle principali offerte). Lo stesso, del resto, salvo telefonate importanti, dicasi per le chiamate, dato che oggi le app ci permettono anche di chiamarci. Tutto questo, unito all’entrata nel mondo del mercato degli operatori virtuali e l’aumento della concorrenza, ha portato ad una gara al ribasso dei prezzi.

Le nuove aziende, che sono entrate in un mercato un tempo ad appannaggio di grandi brand, hanno rivoluzionato l’offerta e dato più ampia scelta agli utenti. Una delle prime aziende ad entrare nel nuovo mercato è stata Iliad, oggi brand molto noto, ma che – nei fatti – non è presente da molto sul mercato. Il successo di Iliad è legato certamente alla convenienza: le offerte sono molto competitive, nonché più trasparenti, rispetto ai concorrenti. Negli anni infatti Iliad ha puntato molto sul concetto di “trasparenza”, accusando politiche contrattuali nel mercato che mirano a “nascondere” clausole o punti nascosti per il consumatore.

Tutto questo, unito alle offerte super convenienti, dai 6 ai 12 euro, hanno permesso all’azienda di spiccare il volo in Italia. Ad esempio, a differenza delle concorrenza, Iliad non aumenta mai in modo unilaterale le tariffe, una strategia che nel lungo corso appare decisamente vincente, che permette al consumatore di decidere se e quando aumentare. A Febbraio Iliad ha annunciato due vantaggiose offerte che strizzano l’occhio a chi consuma tanti giga nel corso della giornata.

Si tratta della Top 250 e Top 300, lanciate l’11 febbraio scorso e con scadenza prevista per il 6 marzo. Sono rivolte a chi accetta di attivare un nuovo numero oppure di portare il suo vecchio numero da un altro operatore ad Iliad. Anche chi è già cliente Iliad potrà approfittare delle due offerte, ma i nuovi clienti dovranno spendere 9,99 euro per i costi di attivazione di una Sim. Nel dettaglio:

La Top 250: minuti e Sms illimitati verso mobili e fissi, 250 giga di traffico dati ogni mese e 13 giga di traffico dati in roaming all’estero al costo di 9,99 euro e accesso alla rete 5G.

minuti e Sms illimitati verso mobili e fissi, 250 giga di traffico dati ogni mese e 13 giga di traffico dati in roaming all’estero al costo di 9,99 euro e accesso alla rete 5G. La Top 300: minuti e Sms illimitati verso mobili e fissi, 300 giga di traffico dati ogni mese e 16 giga in roaming al costo di 11,99 euro.

Per usufruire dell’offerta potete collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, oppure recarvi in uno degli store presenti sul territorio. Per quelli che sono già clienti, invece, basterà accedere alla propria area personale dell’app o del sito per acquistare nuovi giga.