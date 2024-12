In arrivo la rivoluzione della Tarip, la tassa sui rifiuti che sostituirà la Tari. Ma come funziona? Ecco tutti i dettagli da conoscere.

Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti è diventata una questione centrale per molte amministrazioni comunali italiane, che si trovano a dover affrontare l’aumento costante della produzione di rifiuti e la necessità di una maggiore sostenibilità ambientale. Una delle risposte a queste sfide è rappresentata dalla Tarip, acronimo di Tariffa Puntuale, che sta iniziando a sostituire la tradizionale Tari, ossia la Tassa sui Rifiuti.

Questo cambiamento non è solo un semplice adeguamento normativo, ma una vera e propria rivoluzione nel modo in cui le comunità italiane gestiscono e pagano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Come funziona la Tari attuale?

La Tari, finora, è stata calcolata sulla base di criteri che non riflettevano sempre la realtà della produzione di rifiuti. Infatti, il costo era determinato in funzione della superficie dell’immobile e del numero di occupanti, senza tenere conto della quantità effettiva di rifiuti prodotti.

Questo sistema ha spesso penalizzato le famiglie più virtuose che, grazie a una corretta raccolta differenziata, riuscivano a produrre meno rifiuti indifferenziati. La Tarip, al contrario, introduce un meccanismo di tariffazione più equo, basato sulla reale produzione di rifiuti, premiando così i comportamenti sostenibili.

La nuova tariffa si compone di una parte fissa e una parte variabile. La quota fissa si basa sulla superficie dell’immobile e sul numero di abitanti, mentre la quota variabile è legata al volume o al peso dei rifiuti indifferenziati prodotti. In sostanza, ogni contribuente pagherà un importo calcolato sulla base della quantità di rifiuti che effettivamente conferisce al servizio di raccolta.

Questo sistema non solo incoraggia una gestione più responsabile dei rifiuti domestici, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.

Come funziona concretamente la Tarip?

Ma come funziona concretamente la Tarip? Ogni Comune stabilisce un numero minimo di svuotamenti per ogni utenza, in base al numero di persone che abitano nell’immobile. Durante l’anno, vengono quindi calcolati gli svuotamenti effettivi dei rifiuti indifferenziati. Se il numero di svuotamenti effettuati supera il limite stabilito, il costo aggiuntivo viene addebitato nella bolletta successiva. Questo approccio non solo responsabilizza i cittadini, ma permette anche di avere un controllo maggiore sulla gestione dei rifiuti.

Un aspetto fondamentale della Tarip è la possibilità di risparmiare sulle bollette dei rifiuti. Per ottenere un abbattimento dei costi, è necessario prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata.

Gli utenti dovrebbero evitare di conferire nel secco non riciclabile materiali che possono essere riciclati, riducendo così la quantità di rifiuti indifferenziati. Inoltre, è consigliabile esporre il contenitore del secco solo quando è effettivamente pieno, dato che ogni svuotamento ha un costo che varia a seconda del Comune.

Attualmente, la Tarip è già attiva in un numero crescente di Comuni italiani. Nel 2024, si prevede che circa 872 comuni adotteranno questa nuova tariffa, con molte altre amministrazioni che si stanno preparando ad implementarla nei prossimi anni. Ciò significa che sempre più cittadini avranno l’opportunità di sperimentare questo nuovo sistema di tariffazione, che si propone di rendere la gestione dei rifiuti non solo più sostenibile, ma anche più giusta.