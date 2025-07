Non serve il Caf o alcune domanda da presentare per il nuovo aiuto dell’INPS: a chi verranno accreditati 575 euro direttamente sul conto.

Nel prossimo mese di agosto, molti cittadini italiani riceveranno un accredito diretto di 575 euro sul proprio conto corrente o carta prepagata, grazie a un nuovo bonus una tantum erogato dall’INPS.

Questo sostegno economico è stato pensato per aiutare le famiglie e i lavoratori più vulnerabili a fronteggiare l’aumento dell’inflazione e il caro-vita, fenomeni che continuano a pesare significativamente sul bilancio delle famiglie italiane.

Chi sono i destinatari del bonus INPS da 575 euro

Il contributo di 575 euro non sarà accessibile a tutti, ma esclusivamente a determinati soggetti che rispettano specifici requisiti economici e lavorativi stabiliti dall’INPS. In particolare, potranno beneficiare del bonus:

Lavoratori part-time o a tempo determinato che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, una categoria particolarmente colpita dalle difficoltà occupazionali e dalla precarietà;

che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro, una categoria particolarmente colpita dalle difficoltà occupazionali e dalla precarietà; Famiglie con un ISEE inferiore alle soglie di reddito fissate dall’istituto, che indicano una situazione economica particolarmente fragile;

fissate dall’istituto, che indicano una situazione economica particolarmente fragile; Beneficiari di misure di inclusione sociale, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e la Carta Acquisti, strumenti pensati per sostenere le persone con maggiori difficoltà economiche e sociali.

Questa selezione mirata consente di concentrare le risorse direttamente su chi ne ha più bisogno, evitando dispersioni e garantendo un impatto concreto sulle condizioni di vita. L’erogazione del bonus INPS avverrà in modo automatico, senza che i beneficiari debbano presentare alcuna domanda. Questo semplifica notevolmente le procedure e velocizza l’accesso al sostegno economico. L’importo di 575 euro sarà accreditato direttamente sul conto corrente o sulla carta prepagata registrata presso l’INPS.

Per verificare lo stato del pagamento, i destinatari potranno accedere alla propria area personale sul portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’accredito è previsto tra la prima e la seconda metà di agosto 2025, mentre eventuali ritardi saranno gestiti e sanati entro il mese di settembre. Questa modalità di pagamento digitale e tracciabile garantisce trasparenza e rapidità, semplificando l’interazione tra cittadini e istituto previdenziale.

Nonostante si tratti di un bonus una tantum, il contributo rappresenta un aiuto significativo per affrontare le spese quotidiane, le bollette di casa e le emergenze economiche impreviste. In un periodo di forte pressione sui costi della vita, questo tipo di sostegno è fondamentale per migliorare la qualità di vita di molte famiglie italiane.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle misure straordinarie messe in campo dal Governo e dall’INPS per sostenere le fasce più fragili della popolazione, duramente colpite dall’aumento generalizzato dei prezzi e dalle difficoltà occupazionali. In un momento in cui il tessuto sociale ed economico del Paese è messo a dura prova, il bonus da 575 euro rappresenta uno strumento essenziale per garantire un minimo di stabilità economica e sociale.