INPS contributi e pensione ecco cosa cambia. Con questa norma hai l’opportunità che in pochi conoscono: puoi ottenere 5 anni di contributi.

Quando si parla di pensione, spesso si pensa a un traguardo lontano e irraggiungibile. Negli ultimi anni, le normative previdenziali hanno subito numerosi cambiamenti, rendendo il percorso verso il pensionamento più complesso e meno lineare rispetto al passato.

In questo scenario, è fondamentale conoscere tutte le opportunità disponibili per agevolare l’uscita dal mondo del lavoro, perché non sempre le opzioni più vantaggiose sono quelle più pubblicizzate.

Novità INPS ottieni 5 anni di contributi e vai in pensione

Proprio in questo contesto si inserisce l’ultima novità dell’INPS, che permette il riscatto fino a cinque anni di contributi senza costi aggiuntivi per una specifica categoria di lavoratori. Un’opportunità preziosa, che potrebbe fare la differenza per chi sta cercando di avvicinarsi alla pensione ma si trova con anni di contribuzione scoperti.

Questa misura, nota come “pace contributiva”, è riservata esclusivamente ai cosiddetti “contributivi puri”. Si tratta di tutti quei lavoratori che non hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1996 e che, dunque, rientrano interamente nel sistema contributivo. Chi ha iniziato la propria carriera lavorativa dopo questa data potrebbe, quindi, avere la possibilità di riscattare fino a cinque anni di contributi non coperti, in modo completamente gratuito.

L’agevolazione riguarda periodi di vuoto contributivo che si collocano tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024. Questo significa che, se nel corso della propria carriera ci sono stati momenti di inattività o interruzioni lavorative che non hanno prodotto versamenti previdenziali, sarà possibile coprirli senza dover sostenere alcun costo.

Il riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateizzata, fino a un massimo di 120 rate mensili. Un’opzione che rende questa possibilità accessibile anche a chi non può permettersi un esborso immediato e preferisce un pagamento più diluito nel tempo.

Si tratta di una misura che potrebbe avere un impatto significativo sulla vita di molti lavoratori, perché permette di colmare eventuali lacune contributive e avvicinarsi più rapidamente ai requisiti richiesti per la pensione. Tuttavia, come spesso accade, queste opportunità non sono sempre ben pubblicizzate e rischiano di passare inosservate.

Ecco perché è fondamentale informarsi e valutare attentamente tutte le opzioni disponibili. Chiunque rientri nella categoria dei contributivi puri e abbia anni scoperti dovrebbe considerare seriamente questa possibilità, perché potrebbe rappresentare la chiave per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro senza costi aggiuntivi.