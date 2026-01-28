Sta per arrivare una novità importante per chi richiede bonus e agevolazioni legate all’Isee. Il governo sta lavorando all’introduzione dell’Isee automatico, un sistema che dovrebbe eliminare l’obbligo per i cittadini di presentare la certificazione economica. L’obiettivo è ridurre la burocrazia, limitare gli errori e contrastare eventuali irregolarità.

L’annuncio è arrivato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha anticipato il provvedimento durante un intervento televisivo. La misura rientra in un più ampio pacchetto di semplificazioni che sarà portato all’esame del Consiglio dei ministri.

Decreto semplificazioni: Isee, tessera elettorale e carta d’identità

Il nuovo decreto dovrebbe completare un percorso di centinaia di interventi di semplificazione amministrativa. Tra le novità citate ci sono anche la tessera elettorale digitale, destinata a sostituire quella cartacea, e l’eliminazione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70, che diventerebbe a validità illimitata.

Per quanto riguarda l’Isee, il cambiamento è significativo. Oggi per ottenere l’indicatore è necessario compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), tramite Inps o Caf. Esiste già un Isee precompilato online, ma richiede comunque verifica e invio da parte del cittadino.

Come funzionerà il nuovo Isee automatico

Con la riforma, l’Isee verrebbe calcolato in modo automatico utilizzando i dati già presenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione. Il cittadino non dovrebbe più recarsi a un Caf o accedere ai servizi Inps per presentare la documentazione.

Questo sistema permetterebbe di ottenere bonus e agevolazioni in modo più rapido, riducendo passaggi e procedure. Restano però da chiarire i dettagli tecnici, le tempistiche di attuazione e le modalità di eventuale controllo o rettifica dei dati. Il decreto in arrivo dovrebbe fornire indicazioni più precise sul funzionamento del nuovo meccanismo.