Una banchiera inglese, Alison Rose, ex responsabile di NatWest, perde quasi 10 milioni di euro per avere fatto la guerra a Nigel Farage, il padrino di Brexit.

L’ex amministratore delegato di NatWest, Alison Rose, aa quanto riferisce il Financial Times, deve rinunciare a quasi 8 milioni di euro fra stipendi e bonus arretrati che le spettavano dalla banca. Questo per il suo ruolo nella chiusura dei conti di Nigel Farage.

Tuttavia, NatWest, che conta il governo britannico come maggiore azionista, ha dichiarato che “non è stata riscontrata alcuna cattiva condotta” nei confronti di Rose, che è stata amministratore delegato della banca dal 2019.

Ciò significa che, secondo i termini del suo contratto, Rose ha diritto a ricevere il suo stipendio del 2023, la pensione e l’indennità di partecipazione a pagamento fisso, per un totale di 1,75 milioni di sterline, per il resto del suo periodo di preavviso fino a luglio del prossimo anno. Quindi riceverà complessivamente 2,4 milioni di sterline nel 2023.

Tuttavia, scrive la bibbia della finanza europea, perderà circa 7,6 milioni di sterline di retribuzione potenziale. Rinuncerà a 4,7 milioni di sterline in premi azionari futuri non ancora maturati e non riceverà un bonus per il 2023, che avrebbe potuto raggiungere un massimo di 2,9 milioni di sterline. Rose, tuttavia, continuerà a ricevere circa 850.000 sterline di azioni che potranno essere incassate prima che il suo periodo di preavviso termini a luglio.

Rose aveva ammesso di aver involontariamente ingannato un reporter della BBC, che aveva scritto un articolo in cui si affermava che la banca privata di NatWest, Coutts, aveva tagliato i ponti con Farage per motivi puramente commerciali e che la decisione non aveva nulla a che fare con le sue idee politiche.

In seguito Farage ha ottenuto e reso pubblico un dossier di documenti interni alla Coutts che mostrava come il comitato per il rischio reputazionale lo avesse accusato di “assecondare i razzisti” e di essere un “truffatore disonesto”, il che era “in contrasto con la nostra posizione di organizzazione inclusiva”.

Il mese scorso NatWest ha pubblicato un’analisi indipendente condotta dallo studio legale Travers Smith, secondo cui la decisione di chiudere il conto corrente di Farage era legittima e in linea con le sue politiche. Tuttavia, ha riconosciuto che la banca non aveva comunicato la decisione in modo adeguato e aveva gestito male il reclamo di Farage.

A seguito di una serie caotica di eventi, alla fine del mese scorso l’Information Commissioner’s Office ha inizialmente concluso che la Rose aveva condiviso i dati personali di Farage in modo inappropriato e non accurato.