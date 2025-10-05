La crisi della economia della Germania, che ha pesanti ripercussioni su quella italiana per l’integrazione dell’apparato industriale del nostro Nord in quello tedesco, è una incognita che pesa sul nostro futuro.

In Italia tutti i pontificano ma sono solo pretesti della polemica politica.nella realtà l’Italia dipende dal surplus prodotto dalla Valle padana e poi ridistribuito nel resto d’Italia. Ma il Nord a sua volta non brilla di luce propria ma dipende dalle commesse che vengono dalla Germania. Se la Germania tira l’Italia sorride. Se la Germania è in crisi, l’Italia ne soffre. Dei nostri imprenditori che sono riusciti a minimizzare gli effetti della crisi tedesca.

Ma veniamo alla Germania. In crisi non c’è solo un modello produttivo troppo industriale e poco tecnologico. Determinanti si sono rivelati due fattori: la rinuncia alla energia nucleare da parte dei tedeschi e la politica di austerità auto-imposta prima di essere estesa al resto d’Europa.

Il miracolo economico è kaputt? si chiede una analisi della Reuters condotta da quattro giornalisti, Maria Martinez, Dea Bankova, Anurag Rao e Prasanta Kumar Dutta. I risultati della inchiesta sono stati pubblicati nel febbraio del 2025, alla vigilia delle elezioni vinte da Friedrich Merz, ma le conclusioni restano valide ancora a otto mesi di distanza.

Negli ultimi anni la Germania è passata dall’essere la potenza economica europea al ruolo di ritardatario nella crescita dell’eurozona.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gran parte del paese era in rovina, la Germania Ovest dimostrò che la sua economia poteva rinascere rapidamente dalle proprie ceneri, in quello che fu chiamato il Wirtchaftswunder o “miracolo economico”.

L’introduzione del marco tedesco, la soppressione dei controlli sui prezzi e gli elevati livelli di investimenti di capitale grazie al piano Marshall statunitense per la ricostruzione postbellica furono i motori della ripresa.

Nel 1989, anno della caduta del muro di Berlino, la Germania era la terza economia mondiale. Ma la riunificazione del paese impose costi esorbitanti. Un rallentamento della domanda di esportazioni durante quel decennio contribuì a tassi di disoccupazione a due cifre e, alla fine degli anni ’90, la Germania venne etichettata come “il malato d’Europa”.

La Germania e le drastiche riforme di Schroder

Il Cancelliere Gerhard Schröder attuò dure riforme del lavoro, sanzionando chi rifiutava un’offerta di lavoro e limitando i sussidi di disoccupazione, tra il 2002 e il 2005.

Sebbene le riforme abbiano avuto un impatto negativo sul tenore di vita, con conseguente aumento dei lavoratori a basso salario e del lavoro temporaneo, i sostenitori sostenevano che contribuissero a un forte calo della disoccupazione, in particolare di quella di lunga durata.

Prima sotto Schröder e poi sotto il suo successore Angela Merkel, la Germania e la sua industria hanno coltivato una dipendenza dalle importazioni di energia a basso costo dalla Russia, una partnership energetica a cui si sono aggrappate anche dopo l’invasione russa della Georgia nel 2008 e l’annessione della Crimea nel 2014. Dopo essersi assicurata forniture energetiche abbondanti e a basso costo da Mosca, la Germania ha deciso nel 2011 di eliminare gradualmente l’energia nucleare in seguito alla catastrofe nucleare di Fukushima. Si prevedeva di chiudere gli ultimi impianti entro il 2022.

Nell’anno precedente l’invasione russa dell’Ucraina, il 32% del gas, il 34% del petrolio greggio e il 53% del carbone fossile ricevuti dai produttori di energia e dalle acciaierie tedesche provenivano dalla Russia.

Nel 2002, l’euro è diventato una realtà per 320 milioni di persone. I tedeschi sono emersi come i maggiori beneficiari della condivisione della valuta con i loro omologhi europei. Per un paese costruito sulla forza della sua base di esportazioni, il tasso di conversione di 2 a 1 tra il marco tedesco e l’euro è stato molto generoso per gli esportatori, facendo apparire i loro prodotti più economici sui mercati europei.

La rapida crescita della Cina, accelerata dall’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, ha portato a un’enorme domanda di beni industriali “Made in Germany”.

Questo modello economico di esportazione di prodotti manifatturieri ha funzionato per quasi due decenni e ha reso la Germania il motore economico della zona euro e l’ancora della moneta unica. Altri paesi membri furono colpiti più duramente da battute d’arresto, come la crisi finanziaria globale del 2008.

Abbasso gli Stati spreconi

Durante la successiva crisi del debito sovrano europeo, durata diversi anni, la Germania – che pagava più di un quarto del conto europeo – si stancò di dover salvare quelli che i conservatori al governo di Merkel consideravano stati che avevano vissuto sconsideratamente al di sopra delle proprie possibilità. La Germania richiese severe misure di austerità in paesi in crisi come Grecia, Irlanda, Portogallo, Italia e Spagna.

L’austerità lasciò una brutta cicatrice nella periferia europea, con tagli all’istruzione, alla sanità e alle prestazioni sociali. Una nuova generazione di laureati non riuscì a trovare lavoro in paesi come la Spagna o l’Italia, dove la disoccupazione giovanile superò il 50%.

Tuttavia, sotto la superficie si verificarono alcuni sviluppi che minarono il modello economico tedesco. Il primo colpo arrivò con l’invasione russa dell’Ucraina:

la Germania era diventata eccessivamente dipendente dalle importazioni russe di petrolio e gas e nel 2022 i prezzi dell’energia salirono alle stelle. Inoltre, l’ultima centrale nucleare in Germania ha chiuso i battenti nel 2023, limitando le opzioni disponibili in alternativa a quella russa.

L’impennata dei prezzi ha reso difficile per l’industria tedesca rimanere competitiva, in particolare per le attività ad alta intensità energetica.

Nel 2023 si è registrato un calo del 20% della produzione nei settori ad alta intensità energetica. La crisi energetica ha esacerbato un netto declino della produzione industriale iniziato alla fine del 2017.

Il modello economico tedesco presentava un’altra dipendenza che è diventata il suo tallone d’Achille: la dipendenza dalle esportazioni, in particolare verso la Cina. Sebbene la Germania beneficiasse notevolmente delle esportazioni verso la maggiore economia asiatica e dell’outsourcing verso l’economia ad alta intensità di manodopera, la Cina stava salendo la scala della qualità e diventando un concorrente agguerrito. E c’erano anche segnali che la forte crescita cinese degli anni precedenti stava iniziando a rallentare, pesando sulla sua domanda di importazioni tedesche.

La Germania vanta anche un importante surplus commerciale con gli Stati Uniti, che ha raggiunto il livello record di 70 miliardi di euro lo scorso anno e potrebbe ora essere a rischio se il presidente Donald Trump dovesse attuare i dazi minacciati. In una guerra commerciale “occhio per occhio” tra Stati Uniti ed Europa, la forza industriale tedesca, in precedenza tanto invidiata, diventerebbe una vulnerabilità.

Circa un quarto di questo surplus, che ha raggiunto un nuovo massimo nel 2024, proviene dai prodotti automobilistici, mentre nel caso dei beni digitali la Germania registra un deficit.

Mentre i suoi due principali partner commerciali, Cina e Stati Uniti, stavano investendo massicciamente nell’innovazione e avanzando rapidamente per sostenere la corsa all’elettromobilità, la Germania era completamente concentrata sul salvataggio della sua industria in difficoltà, invece di investire nel futuro. Il paese, che era stato all’avanguardia nell’innovazione industriale per decenni, ha faticato ad adattarsi all’era digitale.

I tedeschi sono piuttosto riluttanti ad adottare le nuove tecnologie. I fax sono ancora utilizzati in tre quarti delle aziende tedesche e un’azienda su quattro li usa ancora frequentemente o molto frequentemente, secondo un sondaggio Bitkom del 2024.

Il freno al debito – una norma fiscale autoimposta che pone un tetto al debito pubblico – ha limitato la capacità della Germania di investire nella modernizzazione della sua economia. L’adozione della tecnologia è stata una vittima di questa austerità autoinflitta.

La digitalizzazione non è mai stata una priorità, come dimostra l’esempio della fibra ottica. L’ex cancelliera Angela Merkel ha promesso di investire miliardi di euro nella connessione Internet ad alta velocità, ma i fondi stanziati non sono arrivati. La Germania si colloca al 36° posto su 38 economie industrializzate per connessioni internet veloci.

Non solo si è registrata una carenza di investimenti in innovazione e tecnologia, ma anche nelle infrastrutture pubbliche. I ponti fatiscenti della Germania e la crescente inaffidabilità del suo sistema ferroviario sono esempi di come decenni di investimenti insufficienti siano percepiti dai cittadini nella loro vita quotidiana. Ben 5.000 dei 40.000 ponti lungo le autostrade tedesche sono in condizioni così precarie che necessitano urgentemente di riparazioni.