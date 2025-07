Stretta fiscale senza precedenti sul tabacco. A prepararla sul nuovo Bilancio 2028-2035 è Unione Europea. Si parla (al momento circolano solo delle bozze) di un aumento che potrebbe superare il 1.000% e che interesserebbe anche le sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato. L’obiettivo è quello di aumentare le risorse e frenare il consumo di prodotti nocivi.

Quanto aumenteranno le sigarette

Le bozze interne della Commissione ipotizzano un rincaro del +139% sull’accisa minima per le sigarette tradizionali. Un pacchetto da 5 euro, come scrive il TgCom, potrebbe così arrivare a costare 6,20 euro. Il tabacco da arrotolare subirebbe un aumento del +258%; molto più caro invece quello sui sigari e sigarilli con un’accisa in crescita addirittura del 1.090%. La stretta coinvolge anche i prodotti alternativi, con le sigarette elettroniche verrebbero tassate tra 0,12 e 0,36 euro al millilitro. Aumenti anche per il tabacco riscaldato che si aggirano intorno ai 108 euro per 1.000 unità, circa la metà rispetto alle sigarette tradizionali.

In Italia, gli effetti saranno significativi anche perché non tutte le imposte finiscono nel bilancio Ue. A fronte di un aumento medio del 20%, si potrebbe tornare ad incentivare il mercato illegale, con prodotti che arriverebbero da paesi con una fiscalità più leggera.

Le altre accise

Tra le ipotesi per le nuove risorse proprie dell’Unione spicca anche un’altra misura ad altissimo impatto: un’accisa specifica sui rifiuti elettronici (e-waste), per incentivare il riciclo. Verranno poi richieste ulteriori tasse alle grandi aziende con oltre i 50 milioni di fatturato netto, erogati fondi europei per la fissione nucleare e verrà creata una piattaforma pubblica per monitorare in tempo reale l’uso delle risorse europee. Secondo le stime, le nuove entrate potrebbero generare fino a 30 miliardi di euro annui. La strategia punta a rendere il sistema più autonomo dai contributi diretti degli Stati membri, diversificando le fonti di finanziamento dell’Unione.