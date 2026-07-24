“Bisogna lavorare già per il prossimo inverno, facendo crescere le scorte. Spero che non ce ne sia bisogno, ma temo che più avanti dovremo anche riaprire le due centrali elettriche a carbone di Civitavecchia e Brindisi”. Lo afferma Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, in qui invita a non sottovalutare le conseguenze delle tensioni in Medio Oriente sui mercati energetici. “Nonostante i passi in avanti, rimaniamo il Paese meno autonomo della Ue per l’energia”, osserva Tabarelli, ricordando che “le bollette sono già ai massimi dal 2023 e avremo ancora aggiustamenti al rialzo”.

Le parole di Tabarelli

Per quanto riguarda la fine al taglio delle accise secondo Tabarelli il governo ha sbagliato a tenerlo troppo a lungo “perché i consumatori di tutto il mondo, compresi quelli italiani, non hanno capito la gravità della situazione, quindi i consumi di carburanti non sono calati”.

Secondo il presidente di Nomisma Energia, l’attuale livello dei prezzi dei carburanti non rappresenta ancora lo scenario peggiore. “Anziché preoccuparci perché la benzina arriva a due euro dovremmo baciarci i gomiti perché non è ancora arrivata a tre. E perché sui mercati non si è diffuso il panico”, afferma.

A suo giudizio, i mercati finanziari stanno contribuendo a contenere gli aumenti, nonostante la forte riduzione della produzione saudita e il permanere delle tensioni nell’area del Golfo. Tabarelli invita inoltre a modificare i comportamenti di consumo, riducendo l’uso dell’auto e la velocità di guida.

Per quanto riguarda l”approccio europeo alla transizione energetica, sottolinea che “a Bruxelles continuano a parlare di elettricità, ma dopo anni di straordinari incentivi il parco elettrico è ancora al due per cento: in Italia ci sono 40 milioni di auto e 10 milioni di motorini a benzina o diesel”, sostiene Tabarelli.