Le azioni della società Tmtg di Trump salite del 67% dopo il tentato omicidio

Trump Media & Technology Group, la società di media fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha visto un significativo aumento nelle contrattazioni di pre-apertura al Nasdaq dopo il tentativo di attentato contro Trump durante un comizio in Pennsylvania nel fine settimana. L’azione ha registrato un rapido aumento fino al 60%, raggiungendo i 48,62 dollari per azione durante la sessione di trading mattutina in Italia, per poi stabilizzarsi con un guadagno del 48% a 45,63 dollari per azione. Questo movimento riflette la volatilità che caratterizza il titolo, il quale ha avuto un debutto altalenante in Borsa a marzo, con un aumento del 40% nel primo giorno di quotazione seguito da fluttuazioni significative, attribuite alla presenza di Trump nell’azionariato e alle sfide finanziarie della società.

Azioni della società Tmtg salite del 67%

Trump Media ha recentemente riportato una perdita trimestrale di 210mila dollari, con 330 milioni di dollari di spese legali associate alla sua fusione con la Spac Digital World Acquisition Corp, che ha facilitato l’ingresso in Borsa della società. La probabilità di una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali è aumentata dopo l’attentato da parte di Thomas Matthew Crooks, il cui gesto è stato prontamente fermato dalle forze di sicurezza americane.

David Nunes, CEO di Trump Media, ha chiesto un’indagine federale approfondita sull’attacco e ha sollecitato ulteriori risorse di sicurezza per garantire la protezione di Trump. Questo evento ha contribuito a rafforzare le quotazioni di Trump Media in Borsa, mentre sul sito di scommesse online PredictIT le probabilità di una vittoria repubblicana alle prossime elezioni sono salite a 66 centesimi, rispetto ai 60 centesimi registrati prima dell’attentato, mentre quelle per i democratici sono scese a 38 centesimi.

In sintesi, l’attacco ha avuto un impatto significativo sul mercato azionario e sulle prospettive elettorali di Trump, mentre Trump Media continua a navigare un percorso finanziario complesso con una forte volatilità nei suoi titoli.