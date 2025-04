L’Europa in ordine sparso prepara la risposta ai dazi di Trump.

Lunedì mattina si riuniranno in Lussemburgo i ministri responsabili del commercio dei 27 membri dell’UE. Mercoledì sono previste le decisioni finali e le votazioni.

Obiettivo principale dell’incontro, scrive By Philip Blenkinsop di Reuters, è di uscirne con la volontà concorde di negoziare con Washington la rimozione delle tariffe, ma di essere pronti a rispondere con contromisure se ciò nonl riuscirà.

Minaccia di dazi al 200% sul vino

In Italia c’è allarme fra i produttori e esportatori di vino.

Un prodotto che ha ricevuto più attenzione e ha esposto discordia nel blocco è il bourbon. La Commissione ha stanziato una tariffa del 50%, spingendo Trump a minacciare una contro-tariffa del 200% sulle bevande alcoliche dell’UE se il blocco andrà avanti.

Gli esportatori di vino Francia e Italia hanno entrambi espresso preoccupazione.

L’Italia, informa Sara Rossi di Reuters, esporta più vino negli Stati Uniti di qualsiasi altro paese. L’anno scorso, ha venduto 2 miliardi di euro di vini, liquori e aceti nel mercato statunitense, un quarto delle sue esportazioni totali in tutto il mondo.

Produttori e importatori riuniti a Verona

I produttori italiani e gli importatori statunitensi si sono riuniti in una fiera del vino a Verona, nella regione del Veneto nord-orientale questo fine settimana, hanno affermato che il business era già stato colpito dalla paura dei dazi statunitensi e che le cose potrebbero solo peggiorare quando entreranno pienamente in vigore.

Con le imposte annunciate, i ricavi del vino italiano diminuirebbero di circa 323 milioni di euro all’anno, ha affermato Lamberto Frescobaldi, presidente dell’Unione Italiana del Vino.

Con le imposte annunciate, il costo di una bottiglia di Prosecco di fascia media salirebbe da $ 10,99 a $ 12,99 nei negozi statunitensi.

Probabilmente diventerà difficile vendere bottiglie di Prosecco che oggi costano $ 14-18 perché il loro prezzo salirà a $ 20. Alcuni produttori italiani, tuttavia, erano più ottimisti, affermando che i bevitori statunitensi amano i vini italiani e che è improbabile che li sostituiscano con alternative più economiche, nonostante i dazi.

“Il Prosecco può essere prodotto solo in Italia, soprattutto in Veneto, non può essere sostituito!” ha affermato Giancarlo Moretti-Polegato, proprietario di Villa Sandi, un produttore di prosecco con sede sulle colline di Montebelluna, in Veneto.

L’UE, la cui economia dipende fortemente dal libero scambio, è desiderosa di assicurarsi di avere un ampio sostegno per qualsiasi risposta in modo da mantenere alta la pressione su Trump affinché alla fine avvii i negoziati.

I paesi dell’Unione Europea cercheranno di presentare un fronte unito nei prossimi giorni contro le tariffe del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, approvando probabilmente una prima serie di contromisure mirate su un massimo di 28 miliardi di dollari di importazioni statunitensi, dal filo interdentale ai diamanti.

Una mossa del genere significherebbe che l’UE si unirebbe a Cina e Canada nell’imporre tariffe di ritorsione agli Stati Uniti in una prima escalation di quella che alcuni temono diventerà una guerra commerciale globale, rendendo i beni più costosi per miliardi di consumatori e spingendo le economie di tutto il mondo in recessione.

Tra i membri dell’UE, c’è uno spettro di opinioni su come rispondere. La Francia ha affermato che l’UE dovrebbe lavorare su un pacchetto che vada ben oltre i dazi e il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito che le aziende europee dovrebbero sospendere gli investimenti negli Stati Uniti finché “le cose non saranno chiarite”.

L’Irlanda, le cui esportazioni sono destinate per quasi un terzo agli Stati Uniti, ha chiesto una risposta “considerata e ponderata”, mentre l’Italia, il terzo maggiore esportatore dell’UE verso gli Stati Uniti, si è chiesta se l’UE dovrebbe reagire.

“È un equilibrio difficile. Le misure non possono essere troppo morbide per portare gli Stati Uniti al tavolo, ma non troppo dure per portare a un’escalation”, ha affermato un diplomatico dell’UE.

I colloqui con Washington fino ad oggi non hanno dato i loro frutti. Il capo del commercio dell’UE Maros Sefcovic ha descritto il suo scambio di due ore con le controparti statunitensi venerdì come “franco”, poiché ha detto loro che i dazi statunitensi erano “dannosi e ingiustificati”.

Le contro-tariffe iniziali dell’UE saranno in ogni caso sottoposte a votazione mercoledì e saranno approvate, salvo nell’improbabile eventualità che una maggioranza qualificata di 15 membri dell’UE che rappresentino il 65% della popolazione dell’UE si opponga. Entrerebbero in vigore in due fasi, una parte più piccola il 15 aprile e il resto un mese dopo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà inoltre discussioni separate lunedì e martedì con i dirigenti dei settori siderurgico, automobilistico e farmaceutico per valutare l’impatto delle tariffe e determinare cosa fare dopo.