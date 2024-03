L’Italia vera: 5,7 milioni di persone in povertà assoluta

Non si sa bene se lì, nelle aule del Parlamento o tra i banchi del Governo, a qualcuno interessi ma in Italia, racconta l’Istat, oltre 5,7 milioni di persone sono in povertà assoluta. E, secondo la Coldiretti, sono 3,1 milioni le persone costrette a chiedere aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari. Milioni di persone. Non qualche decina o qualche migliaia. Ma in Italia, nel 2024, milioni di persone vivono in povertà assoluta e devono andare alle mense per i poveri o chiedere qualche pacco alimentare per mangiare. Di questi tre milioni in fila alla Caritas, 630mila sono bambini sotto i 15 anni. Lo ripetiamo: 630mila. E questi milioni di italiani sono solo i più poveri. A questi, infatti, bisognerebbe aggiungere chi fa fatica ad arrivare a fine mese. E poi bisognerebbe anche aggiungere chi vive una vita precaria pagando mutui o affitti più o meno senza senso. E qui i numeri diventerebbero davvero impietosi. Questa è l’Italia. Non quella delle cartoline, non quella dei paesaggi costieri, non quella della gente che fa un aperitivo a Courmayeur. Prima ce ne renderemo conto e meglio è. Oppure possiamo anche provare a continuare a far finta di niente ed andare avanti così. Fino al prossimo rapporto dell’Istat.