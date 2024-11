Misteri italiani: il prezzo del gas va a picco ma le bollette cresceranno

Un grande mistero… Come fanno a salire le bollette bonostante il prezzo del gas sia sceso ai minimi storici?

L’Europa ha scoperto che la crisi energetica non era poi così brutta com’era apparsa in origine. Tra nuove forniture, accordi indiretti con i vecchi venditori e riserve, c’è gas in abbondanza. E, di fatti, il prezzo della materia è già sceso ai mimimi storici. Ciononostante, le bollette energetiche in Italia continuano a salire. L’anomalia è tutta italiana, dato che gli altri Stati membri dell’UE non hanno il nostro stesso problema.

Nel primo semestre del 2024, il prezzo medio del gas in Italia ha registrato un’impennata del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo dicono i dati Eurostat. Un incremento che fa ancora più specie se confrontato con quanto avviene nel resto d’Europa, dove in più della metà dei Paesi i prezzi del gas sono scesi.

La situazione italiana appare preoccupante, soprattutto in un momento come questo in cui lo Stato dovrebbe beneficiare di una riduzione dei costi energetici. La media dei prezzi del gas nell’UE è calata del 7%: è passata da 11,9 a 11 euro per 100 kWh. e anche i prezzi dell’elettricità sono rimasti abbastanza stabili (si è registrato un leggero aumento del 2%). La situazione italiana è in netta controtendenza: laddove gli altri affrontano un calo o una sostanziale stabilità, noi ci confrontiamo con l’ennesimo aumento che penalizza le famiglie dai redditi più bassi.

Prezzo del gas ai minimi storici e bollette alle stelle: cosa succede

In Italia si paga di più per via della frettolosa riduzione dei sussidi e delle agevolazioni fiscali. Il Governo ha deciso che non c’era più bisogno di intervenire per aiutare le famiglie col gas e l’elettricità, e di colpo le fatture sono tornate a far paura. Sembra poi che qualcuno, come al solito, se ne stia approfittando.

Dicono che sia tutta colpa dei costi del trasporto e della distribuzione. Quindi, anche se il prezzo del gas è sceso, i costi di trasporto e distribuzione sarebbero ancora troppo elevati. Inoltre, per far fronte alla crisi, quasi tutte le aziende energetiche hanno investito in nuove infrastrutture e tecnologie, facendo così lievitare i costi (puntualmente trasferiti ai consumatori).

Assoutenti ha già lanciato un duro monito, puntando il dito contro il mercato libero sul gas in Italia. Secondo l’associazione, la fine del regime di maggior tutela, che almeno garantiva una protezione tariffaria, non ha prodotto nessuno dei risultati sperati. Si credeva che la concorrenza avrebbe portato a prezzi migliori e a servizi più aggiornati e funzionali. Invece, le tariffe hanno continuato a salire, rendendo l’Italia il Paese con il maggior incremento di prezzi per il gas domestico.