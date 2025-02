Fai attenzione quando prelievi o depositi il tuo denaro in banca, con questo errore potresti farti svuotare il conto in meno di 5 minuti

Molti dei nostri lettori sempre curiosi e ben informati circa le questioni legate all’economia e in particolare alla banca, vorrebbero avere più informazioni a riguardo per una questione che sta creando non poche polemiche: si fa riferimento proprio al fare attenzione ai prelievi o i depositi di denaro in banca. Il motivo è che potresti incorrere ad una multa davvero salata. Ma andiamo con ordine: nel nostro articolo spiegheremo nei minimi dettagli ciò che potrebbe succedere e il motivo.

Negli anni, molti dei nostri utenti si sono ritrovati a voler capire di più circa questa questione proprio sui depositi e sui prelievi bancari. L’Agenzia delle entrate monitora e controlla alcune operazioni che riguardano le movimentazioni di denaro di moltissimi utenti, anche se non sono stati stabiliti limiti ai soldi che si possono prelevare dalla banca.

Come sappiamo e conosciamo, sia prelievi che i depositi non hanno un limite stabilito dalla Legge, anche se in Italia vige il limite sulle operazioni che possono essere effettuate in contanti, ma anche quelle che riguardano il trasferimento a terzi ma non i depositi e i prelievi.

La domanda, quindi, sorge spontanea: quindi quando incorriamo in una multa? La risposta ve la sveliamo nel corso del prossimo paragrafo.

Multa fino a 1550 euro solo per questo errore: fai attenzione

Non tutti ne sono a conoscenza ma puoi incappare in una multa in diversi casi, uno di questi è proprio se superi il limite dei 10.000 euro. Se prelievi o depositi più di 10 mila euro, sei soggetto ad un controllo. Infatti, quando i movimenti sono troppo evidenti, la banca ha l’obbligo di segnalare all’Uif (Unità di informazione finanziaria) quello che succede.

Questo potrebbe capitare quando si effettuano dei controlli e quindi i conti sospetti potrebbero essere soggetti a controlli da parte dell’Amministrazione tributaria. Proprio per questo motivo, l’Agenzia delle entrate si avvale della collaborazione delle banche che, appunto, sono tenute a segnalare se vi è un limite da parte di qualche cliente.

L’articolo o 493 del codice penale, inoltre, afferma che se manca la corretta circolazione del patrimonio si rischia una multa che va da 310 fino a 1.550 euro e la reclusione fino a 5 anni per chi preleva denaro dalla banca indebitamente.

Indebitamente, sta a significare senza alcun diritto o merito; la norma si riferisce a coloro che utilizzano la carta di credito o il bancomat non essendone titolari al fine di trarre profitto per sé o per altri.