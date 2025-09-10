Poste Italiane continua a proporre mezzi di risparmio sempre più efficienti, stavolta è il Buono 4 Anni Plus a far parlare.

Dietro ogni decisione finanziaria si nasconde sempre un bivio, da un lato la sicurezza, dall’altro il rischio di cadere in una trappola invisibile. Una trappola fatta di condizioni, vincoli e rendimenti che non sempre coincidono con le aspettative che ci vengono vendute da istituti bancari e simili.

È il caso dei buoni fruttiferi postali, strumenti di risparmio tradizionali e rassicuranti, ma tutt’altro che uniformi e semplici da seguire, specialmente nel panorama contemporaneo. Pur risultando tra i prodotti bancari più diffusi e apprezzati, i continui aggiornamenti di Poste Italiane portano a nuovi rischi e problematiche da valutare.

Arrivano il Buono 4 Anni Plus

Tra i prodotti di durata quadriennale proposti da Poste Italiane spicca il Buono 4 anni Plus, una soluzione aperta a tutti e facilmente accessibile. Nessun requisito particolare, nessuna clausola nascosta, basta un libretto postale o un conto BancoPosta, una semplicità che rappresenta senza dubbio il suo punto di forza.

Il rendimento, però, è la vera nota dolente, alla scadenza dei quattro anni, infatti, l’investitore porta a casa un interesse annuo lordo dell’1,25%. Un dato che, se confrontato con altri prodotti, non brilla particolarmente, mille euro investiti, ad esempio, si trasformano in poco più di 1.044 euro netti.

Ecco quindi che la libertà di sottoscrizione diventa un’arma a doppio taglio, il vantaggio sta nell’accessibilità universale, mentre lo svantaggio è un rendimento meno competitivo. Altre opzioni, pur imponendo condizioni specifiche, offrono guadagni più interessanti, come il Buono Rinnova Prima, che riconosce l’1,75% lordo annuo, rinnovando però titoli in scadenza.

Un discorso simile vale anche per gli altri strumenti quadriennali, il Buono Rinnova 4 anni garantisce l’1,50% lordo, ma solo a determinate categorie di clienti. Il Buono Risparmiosemplice, invece, lega il rendimento al numero di versamenti effettuati nel piano e meno di 24 sottoscrizioni portano a un 1,25% lordo.

Infine, il Buono Soluzione Eredità, pensato esclusivamente per i beneficiari di successioni concluse tramite i servizi di Poste Italiane, promette anch’esso l’1,50% lordo. Ma il quadro generale si complica ulteriormente se allarghiamo lo sguardo al mercato del reddito fisso, come i conti deposito vincolati o i bond sovrani.

La conclusione così è inevitabile, il Buono 4 anni Plus rappresenta una scelta sicura, priva di barriere e facilmente accessibile, ma non la più redditizia. È il classico compromesso tra tranquillità e guadagno, ideale per chi cerca stabilità e semplicità, meno per chi punta a ottimizzare i rendimenti.