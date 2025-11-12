Non solo cure mediche: in Italia una famiglia su tre ha tagliato le spese per cibi e bevande. Solo una settimana fa l’Istat aveva evidenziato che un italiano su dieci rinuncia alle cure mediche. Ora l’associazione dei consumatori no profit Assoutenti, commentando quel report, aggiunge che “una famiglia su tre è stata costretta nell’ultimo anno a tagliare la spesa per cibi e bevande”. Da ottobre 2021 a ottobre 2025, fa sapere l’associazione, i beni alimentari hanno registrato aumenti di prezzo del 24,9%.

Le famiglie italiane spendono sempre meno per la spesa

“La costante crescita dei listini al dettaglio nel comparto alimentare ha portato ad una situazione paradossale: le famiglie italiane spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto – denuncia il presidente Gabriele Melluso – A confermarlo sono gli stessi dati Istat: da ottobre 2021 ad oggi le vendite alimentari nel nostro Paese sono crollate in volume dell’8,8%, ma nello stesso periodo i prezzi di cibi e bevande sono saliti di quasi il 25%”. Un trend quello della crescita dei listini alimentari, che prosegue anche oggi: a fronte di una inflazione nazionale all’1,2%, alcuni prodotti registrano rincari fortissimi.

Ad ottobre secondo l’Istat, riporta ancora Assoutenti, la carne rincara in media del 5,8% su anno con punte del 7,9% per la carne bovina; le uova segnano +7,2%, formaggi e latticini +6,8%, burro +6,7%, riso +4,6%. Per altri prodotti gli aumenti sono addirittura a due cifre: il cioccolato sale del 10,2%, il caffè del 21,1%, il cacao del 21,8%. “Una situazione che deve essere al più presto affrontata dal governo: gli alimentari sono una voce di spesa primaria di cui le famiglie non possono fare a meno, e i rincari registrati nel settore non solo incidono su redditi e capacità di spesa, ma impoveriscono giorno dopo giorno una larga fetta di popolazione, come certificato oggi dall’Istat”, conclude Melluso.