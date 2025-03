Grande opportunità per chi assiste un familiare affetto da disabilità. Grazie alle legge 104 può accedere a un bonus fino a 3.600 euro.

Sono tante le famiglie italiane che tutti i giorni devono fare i conti con la fatica di assistere qualche familiare colpito da una forma di disabilità, più o meno invalidante. La normativa vigente prevede diverse agevolazioni a questo riguardo. Ma spesso gli aiuti economici non bastano a coprire tutte le spese necessarie per l’assistenza al familiare disabile.

Non tutti però sono a conoscenza del fatto che tra le varie misure a disposizione è possibile anche richiedere un bonus che può giungere fino a 3.600 euro. La richiesta inoltre può essere inoltrata senza bisogno di presentare l’ISEE. Parliamo di un contributo economico previsto dall’attuale legge 104, la norma che si prefigge di aiutare chi deve gestire un familiare con grave disabilità.

Bonus disabilità da 3.600 euro: come ottenere l’agevolazione con la legge 104

Il bonus di 3.600 euro è riservato alle famiglie con figli gravemente disabili di età inferiore a 3 anni che non possono frequentare l’asilo nido. In casi come questi lo Stato interviene erogando un assegno annuale per assicurare un adeguato sostegno economico alle famiglie coinvolte e favorire l’assistenza domiciliare. Il sussidio è destinato a chi non riesce a garantire personalmente l’assistenza al bambino a causa di impegni di lavoro o di altre necessità.

L’importo del bonus non è sempre uguale per tutti. Varia a seconda della serietà della malattia e agli specifici bisogni del minore. In questa maniera viene fornito un concreto aiuto alle famiglie italiane che faticano a sostenere le spese destinate a migliorare la qualità della vita dei loro figli. Ma come si chiede il bonus per assistere a casa i figli con disabilità?

La richiesta per il bonus disabilità che può arrivare a 3.600 euro andrà inoltrata direttamente sul sito dell’INPS. Non bisognerà fare altro che autenticarsi con le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) e compilare l’apposito modulo presente online. La buona notizia è che non servirà presentare l’ISEE. Così la procedura risulterà molto semplificata, con l’INPS che valuterà i requisiti dopo la presentazione della domanda.

Una volta accolta la richiesta dell’agevolazione, la somma spettante verrà erogata dall’ente previdenziale direttamente sul conto corrente del richiedente. Con la legge 104 è possibile usufruire di diverse altre agevolazioni, a partire dai permessi lavorativi retribuiti e dalle detrazioni fiscali per le spese mediche e per acquistare di veicoli adatti al trasporto di persone con disabilità.