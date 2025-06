Un nuovo grande bonus che risolleverà le sorti di migliaia di famiglie italiane, sta per arrivare a breve.

Sempre più famiglia italiane si rivolgono ai bonus sociali per stabilizzare le proprie finanze, grazie a sostegni finanziari mirati alle loro esigenze. È proprio grazie a questi sussidi che sempre più famiglie riescono ad arrivare a fine mese senza dover stringere la cinghia più del dovuto.

Adesso, il Governo ha in mente una nuova misura per aiutare ulteriormente le famiglie italiane, cambiando approccio e generando più risparmio per tutti. Un’idea che deve ora essere discussa e che a breve verrà messa al vaglio per entrare in vigore il prima possibile.

Una nuova riforma per le famiglie italiane

Durante il Festival dell’Economia di Trento, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha lanciato una proposta che potrebbe cambiare drasticamente il nostro rapporto con le buste paga. Si tratta di una modifica che andrebbe a generare centinaia di euro in più al mese per molte famiglie italiane, diventando un aiuto concreto.

L’idea alla base della nuova riforma è una riduzione strutturale dell’aliquota Irpef, pensata per favorire i redditi medio-bassi, da sempre schiacciati tra tasse e inflazione. Il taglio suggerito dal viceministro riguarderebbe la seconda fascia di aliquota, quella applicata sui redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro annui.

A beneficiarne sarà proprio il ceto medio, quella fascia di lavoratori che spesso rimane esclusa dai grandi bonus o dai sostegni straordinari. Una categoria che oggi più che mai ha bisogno di una spinta per affrontare l’aumento dei prezzi e la perdita di potere d’acquisto.

Attualmente, infatti, l’aliquota si attesta al 35%, ma se l’idea di riforma entrasse in vigore allora scenderebbe al 33%, ben due punti in meno. Può sembrare poco, ma con uno sguardo più attento, si scopre che potrebbe generare un risparmio fiscale che risulterebbe importante nel lungo periodo.

Si parla infatti di un risparmio che va dai 40 ai 440 euro l’anno, a seconda del reddito, un piccolo ma significativo aiuto contro il caro vita. Chi guadagna 30.000 euro vedrà circa 40 euro in più, mentre chi arriva ai 50.000 potrebbe ottenere il massimo beneficio previsto dalla riforma.

Il bonus non sarà però un’erogazione una tantum, ma una misura profondamente strutturale da inserire nella prossima Legge di Bilancio, in programma per il 2026. Per metterla in pratica serviranno almeno 5 miliardi di euro, risorse che il governo punta a ottenere anche grazie alla sempre più efficace lotta all’evasione fiscale.