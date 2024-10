Nuovo contributo per le bollette, aiuti fino a 148,98 euro

Arriva un nuovo contributo per sostenere i contribuenti in difficoltà con il pagamento delle bollette: un bonus fino a 148,98 euro.

L’aiuto si rivolge a clienti domestici con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale. Non si tratta del sostegno nazionale presentato dal Governo per il 2024 sotto forma di bonus sociale per disagio economico ma di una differente misura di sostegno di natura economica, sempre destinata ad alleviare il peso delle spese energetiche per i nuclei familiari meno abbienti.

Il bonus sociale per il disagio economico, disponibile per tutto l’anno 2024, ha un importo variabile in base ad alcuni fattori, fra cui il tipo di utenza, cioè elettrica, idrica o gas, e la composizione del nucleo familiare (con validità su una sola fornitura per ogni tipo di servizio). In pratica, ogni famiglia beneficiaria può avere diritto a un aiuto per l’energia elettrica, uno per il gas e uno per la fornitura idrica. E possono avervi accesso pure le famiglie residenti in un condominio, a patto che il contratto sia intestato a uno dei membri del nucleo familiare che lo richiede.

Il bonus nazionale prevede contributi fino a 142,74 euro l’anno per famiglie in difficoltà economiche con un solo componente o due. Con tre o quattro componenti, l’aiuto sale a 183 euro annui. Infine, le famiglie con oltre quattro componenti possono ottenere 201,30 euro annui. L’aiuto si ottiene in automatico se l’ISEE rientra nelle soglie previste. Dunque bisogna solo presentare la DSU per ottenere l’attestazione ISEE.

Aiuto annuo per le famiglie: nuovo contributo per le bollette

Un altro aiuto concreto per i contribuenti meno abbienti arriva a livello lavale. Tutto ciò grazie a un nuovo accordo fra un Comune italiano ed Hera. Ed è così che molte famiglie in condizioni economiche precarie potranno beneficiare anche di un importante contributo per il pagamento delle spese legate al teleriscaldamento.

Si chiama appunto Bonus teleriscaldamento e sarà concesso nella misura di un massimo di 148,98 euro per famiglie numerose o con ISEE basso. Nella fattispecie, i beneficiari dovranno avere un ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure compreso tra 9.530 e 20.000 euro se la famiglia conta almeno quattro figli. Proprio in base alla fascia di reddito si stabilisce poi l’importo del nuovo contributo per le bollette. La somma di base è di 132,53 euro. Ma si arriva fino a 148,98 euro in favore delle famiglie numerose.

A concedere questo bonus è il Comune di Ferrara, che presto raccoglierà le domande attraverso l’ASP, il Centro Servizi alla Persona. Gli interessati, fa sapere il Comune, potranno fare richiesta del nuovo contributo per le bollette (presentato formalmente come bonus a compensazione) fino al 31 dicembre 2024. Ci si può rivolgere direttamente alla portineria dell’ASP, o si può scrivere una pec. Tutte le info sul sito del Comune di Ferrara.