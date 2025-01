Se si hanno parenti disabili o anziani in casa, questo è il giusto metodo per richiedere il Bonus: ecco cosa cambia

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più interessati ai nuovi Bonus e agevolazione per il quale il Governo mette a disposizione il suo potere per migliorare la società e la situazioni di crisi economica in cui molti soggetti si trovano. Proprio per questo, si parla di Bonus anziani e come richiederlo: ecco i dettagli e le curiosità da conoscere prima di fare domanda.

Sono tantissimi i lettori che spesso ci raccontano delle loro sfide di affrontare un a persona disabile in casa, sapere che vi è un’autorità in grado di sorreggerci può fare la differenza. In Italia, infatti, il Governo ha messo alla portata di tutti bonus e agevolazioni specifici per chi si prende cura di familiari disabili proprio con l’obiettivo di migliorare il peso economico che grava sulle famiglie.

Se sei curioso di scoprire quali sono i Bonus che possono agevolarti la vita, nel prossimo paragrafo ti elenchiamo alcuni e quali sono i requisiti che devi necessariamente rispettare: ecco i dettagli e le curiosità.

Bonus persone disabili: ecco i requisiti e i dettagli

Se sei alla ricerca dei Bonus relativi alle persone disabili, nel 2025 ce ne sono molti; tra questi rientra il Bonus invalidità, destinato a chi ha una percentuale riconosciuta e può consistere in Assegno mensile per invalidi civili parziali o totali, Bonus Auto per Disabili, detrazione per le spese.

Inoltre, tra le altre spese di acquisto abbiamo anche l’IVA ridotta al 4% sull’acquisto, Detrazioni IRPEF del 19% sulle spese sostenute, l’erogazione del Bollo dell’imposta.

Se assisti un familiare disabile puoi usufruire a diverse detrazioni fra cui:

Detrazioni fiscali per le spese legate all’assistenza come per esempio le badanti;

Deduzioni su costi per ausili e dispositivi medici

supporto diretto alle famiglie come novità del 2025.

Riguardo quest’ultimo punto, invece, il Governo ha introdotto degli incentivi mirati come aiuti sul reddito, agevolazioni per spese quotidiane come visite mediche e ausili rimborsabili in parte, estensioni di permessi lavorativi come la Legge 104 per garantire assistenza al familiare disabile.

Puoi richiedere questo Bonus con diversi punti di forza come: